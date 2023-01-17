Вторник, 17 Января 2023 15:39

АрмИнфо.Завершено предварительное следствие в отношении трех фигурантов уголовного производства по делу о <просроченных яйцах>. Обвинительный акт передан надзирающему прокурору, который после его утверждения направлен в суд, сообщает Антикоррупционный комитет РА.

Согласно материалам дела, директор компании ООО Р. Х. в нарушение порядка об уничтожении просроченных куриных яиц дал взятку в размере 250 тыс драмов руководителю Армавирского областного центра по надзору за безопасностью пищевых продуктов А.М. за предоставление справки о соответствии продукции сроку годности. И это произошло после того, как партия просроченных куриных яиц, которая была направлена в Российскую Федерацию, была возвращена в Армению в целях ее уничтожения. Однако директор компании Р. Х. уничтожил лишь небольшую партию. После этого 22 ноября 2022 года главный специалист-инспектор центра Г. П. составил протокол об уничтожении всей партии просроченных яиц в количестве 302 тысячи штук, подтвердив это своей подписью. В качестве взятки он получил от Р.Х. коробку яиц. После этого А.М. ввел в официальный оборот вышеуказанный акт об уничтожении опасных продуктов, содержащий недостоверную информацию, и направил его в Инспекцию по контролю за продовольственной безопасностью РА. В результате, крупная партия просроченных яиц была реализована на внутреннем рынке Армении.

Все должностные лица центра были задержаны, после чего в отношении директора компании Р.Х. в качестве меры пресечения был применен

арест, а в отношении Г.П. - подписка о невыезде и отстранение от должности.