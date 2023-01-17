Вторник, 17 Января 2023 14:40

АрмИнфо. Руководящий состав Министерства обороны Азербайджана посетил воинскую часть коммандос и другие воинские части, расположенные на границе с Арменией, и понаблюдал за интенсивной горной подготовкой личного состава.

Встретившись с коммандос, проходящим подготовку в высокогорной, труднопроходимой местности начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев поручил в ходе практических занятий военнослужащих уделить основное внимание методам и тактике ведения боя.

На занятиях, проводимых в дневное и ночное время, осваиваются вопросы тактической и огневой подготовки в условиях горной местности, умения преодолевать горные тропы, перевалы и вершины, и взаимодействовать с другими подразделениями.

При выполнении задач по горной подготовке войск особое внимание уделяется совершенствованию навыков личного состава по преодолению естественных препятствий в горной местности, эффективному использованию штатного оружия, в том числе беспилотников, а также умению вести бой в любых погодных условиях в дневное и ночное время c учетом боевого опыта.

Начальник Генерального штаба дал указания соответствующим должностным лицам о повышении уровня профессиональной подготовки военнослужащих, интенсивности и качества учений и занятий, передает АПА.