Вторник, 17 Января 2023 14:36

АрмИнфо. Два следователя Следственного комитета Армении уволены за недобросовестное исполнение своих полномочий. Соответствующие приказы подписал глава ведомства Аргишти Кярамян.

В рамках дисциплинарного производства выяснилось, что один из следователей длительное время проявлял бездействие по особо важным делам. В отдельных случаях расследование дел затягивалось от 45 дней до более 6 месяцев, и это при наличии фактических оснований, определяющих необходимость следственных и иных процессуальных действий. Он не обеспечил полного исполнения требований надзирающего прокурора, не соблюдал разумных сроков проведения расследования, не проявлял должного усердия. Кроме того, указанный следователь без уважительной причины не явился на очередную аттестацию.

Также доказано, что другой следователь вообще не появлялся на рабочем месте, не представлял письменных объяснений по поводу неправомерных отлучек, не исполнял обязанностей, вытекающих из занимаемой должности, в результате чего пострадали интересы правосудия и предварительного следствия.

Принимая во внимание характер вышеуказанных нарушений, председатель Следственного комитета РА представил в дисциплинарную комиссию Комитета ходатайства о возможности применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения. Дисциплинарная комиссия своими решениями удовлетворила ходатайства, и оба лица были освобождены от занимаемых должностей.