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АрмИнфо. Два следователя Следственного комитета Армении уволены за недобросовестное исполнение своих полномочий. Соответствующие приказы подписал глава ведомства Аргишти Кярамян.
В рамках дисциплинарного производства выяснилось, что один из следователей длительное время проявлял бездействие по особо важным делам. В отдельных случаях расследование дел затягивалось от 45 дней до более 6 месяцев, и это при наличии фактических оснований, определяющих необходимость следственных и иных процессуальных действий. Он не обеспечил полного исполнения требований надзирающего прокурора, не соблюдал разумных сроков проведения расследования, не проявлял должного усердия. Кроме того, указанный следователь без уважительной причины не явился на очередную аттестацию.
Также доказано, что другой следователь вообще не появлялся на рабочем месте, не представлял письменных объяснений по поводу неправомерных отлучек, не исполнял обязанностей, вытекающих из занимаемой должности, в результате чего пострадали интересы правосудия и предварительного следствия.
Принимая во внимание характер вышеуказанных нарушений, председатель Следственного комитета РА представил в дисциплинарную комиссию Комитета ходатайства о возможности применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения. Дисциплинарная комиссия своими решениями удовлетворила ходатайства, и оба лица были освобождены от занимаемых должностей.
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|Депутат: Bо имя разрешения имеющейся в Арцахе сверхпроблемы все остальные вопросы должны отойти на второй план
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|ЗАО <Центр производства изотопов> будет исключен из программы приватизации объектов госимущества
|В Армении местo содержания арестованных и задержанных лиц будет определяться на основании постановлений правительства РА
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|Представители израильской интеллигенции просят главу МИД страны способствовать разблокировке Лачинского коридора
|Оппозиционер: Внутриполитическая ситуация в Арцахе по сравнению с предыдущими днями значительно разрядилась
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|Оперативный штаб Арцаха: интернет-связь на всей территории республики восстановлена
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|Вопрос Лачинского коридора будет обсужден на слушаниях в Международном суде ООН
|Штайнмайер: Германия готова приложить максимум усилий для урегулирования ситуации и установления мира на Южном Кавказе
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|Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с председателем Национального собрания Франции
|Омбудсмены Армении и Арцаха опубликовали обновленный экстренный доклад о гуманитарных последствиях блокирования Лачинского коридора.
|Посол Туркменистана М.Аязов принял Директора Института геофизики и инженерной сейсмологии имени А. Назарова Дж.Карапетяна
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|Варданян: если Азербайджану кажется, что можно достигнуть мира, избавившись от армян - это ложная и крайне опасная идея
|Ален Симонян: Для отправления миссии по сбору фактов в Арцах необходимо согласие Азербайджана
|Глава Нацсобрания Франции пояснила, почему все еще не введены санкции в отношении Азербайджана
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