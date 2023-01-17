Вторник, 17 Января 2023 14:34

АрмИнфо.МИД Арцаха выступил с заявлением в связи с 33-ей годовщиной армянских погромов в Баку.

В заявлении МИД НКР, отмечается: "В эти дни мы склоняем головы перед невинными жертвами массовых погромов армянского населения Баку, столицы Азербайджана, осуществленных 33 года назад. Убийства, грабежи, насилие и зверства, совершаемые с исключительной жестокостью, продолжались в течение недели - с 13 по 20 января 1990 года. Люди, которые избежали гибели, подверглись организованной депортации. По различным данным, в результате этого бесчеловечного преступления было убито от 150 до 300 человек.

Бакинские погромы наряду с резней в 1988 году армян в Сумгаите открыли очередной чудовищный этап в геноцидальной политике Азербайджана по отношению к армянам. Проявлениями этой политики стали массовые погромы и убийства, повсеместная и организованная депортация армянского населения бывшей Азербайджанской ССР, операция <Кольцо> по депортации приграничных сел Арцаха в 1991 году, ведение агрессивных войн против Республики Арцах в 1991- 1994 гг., в апреле 2016 и сентябре-ноябре 2020 года, сопровождавшихся военными преступлениями со стороны азербайджанских вооруженных сил. В результате этих преступных действий тысячи людей были убиты, сотни тысяч стали жертвами этнических чисток.

Составной частью политики Азербайджана по уничтожению армян на своей исторической родине стала широкомасштабная и последовательная пропаганда ксенофобии по отношению к армянам, сопровождаемая их дегуманизацией и поощрением военных преступлений и преступлений на почве этнической нетерпимости. Специализированные международные организации регулярно отмечали крайние проявления армянофобии в Азербайджане. К сожалению, никаких действенных шагов для их устранения предпринято не было. В результате в Азербайджане сложилась благоприятная почва для совершения и оправдания преступлений против человечности.

Безнаказанность как бакинских погромов, так и предшествовавших и последующих массовых преступлений привели к ситуации, когда Азербайджан считает нормой блокаду 120-тысячного населения Арцаха и создание условий для гуманитарной катастрофы.

Долгосрочный мир в регионе не может быть достигнут на основе результатов геноцидальной политики Баку. Она должна быть решительно осуждена и отвергнута международным сообществом, и первым шагом к этому должно стать немедленное прекращение продолжающейся уже более месяца блокады Арцаха".