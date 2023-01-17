Вторник, 17 Января 2023 12:59

АрмИнфо. Гагик Барсегян избран членом Аудиторской Палаты РА. Это стало известно по результатам тайного голосования, прошедшего 17 января в Национальном Собрании РА.

Как отметил в своем выступлении председатель Счетной комиссии НС РА Нарек Бабаян, в тайном голосовании приняли участие 72 из 107 депутатов парламента, недействительных бюллетеней в ящике для голосования не оказалось.За кандидатуру Гагика Барсегяна проголосовали 67 депутатов. Таким образом, Гагик Барсегян избран членом АП РА.

Ранее представители оппозиции заявили, что не примут участия в голосовании.