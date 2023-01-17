Вторник, 17 Января 2023 11:54

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении на пленарном заседании 17 января утвердило обсужденные накануне законопроекты.

Любопытно, что практически по всем представленным документам депутаты от оппозиции голосовали либо <против>, либо воздерживались, что вызвало недоумение вице-спикера НС Рубена Рубиняна. <Не понимаю вашей позиции>, - заявил вице-спикер.

В ответ депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> Арцвик Минасян заметил, что при наличии документа, который реально отражал бы реальность, оппозиция голосовала бы <за>. Но проблема, как отметил парламентарий, заключается в том, что представленные документы, как правило, состряпаны по принципу <тяп- ляп>, свидетельством чему являются поправки в законе <О государственной тайне>.

На это замечание спикер парламента Ален Симонян отметил, что лица,

30 лет фальсифицировавшие результаты выборов, сегодня пытаются выдвигать свои требования. Данное заявление не понравилось Минасяну, который заметил, что по крайней мере партия АРФ <Дашнакцутюн> всегда честно проходила в парламент, а участниками фальсификаций, если они и были, являлись и многие представители действующей власти. <Обвинение партии АРФ <Дашнакцутюн> в фальсификации выборов является грехом. Сегодня мы являемся свидетелями попыток представителей власти манипулировать происходящими в парламенте страны процессами. Это не мы, а вы выступили с идеей баснословных премиальных и зарплат, это не мы, а вы приносите законопроекты, которые не имеют ничего общего с реальностью >, - отметил оппозиционер.

В свою очередь, другой фракции <Армения> Артур Хачатрян призвал спикера соблюдать регламент и не позволять вице-спикеру Рубену Рубиняну комментировать результаты голосования. <Если по выступлениям у вас есть такое право, то по итогам голосования вы подобным правом не обладаете>, - отметил Хачатрян.

На это отреагировал Рубен Рубинян, призвав коллег не нервничать. <Вы последовательно, практически механически воздерживаетесь от голосования по представленным законопроектам, причем, без обоснований своей позиции. В конце концов, избиратели хотят знать, в чем заключается ваша позиция, что вполне логично. Другой вопрос, может ваша позиция заключается в нейтральности?> - спросил вице-спикер.

Отвечая на замечание спикера о 30-летних фальсификациях выборов, депутат от оппозиционной фракции <Честь имею> Айк Мамиджанян призвал власти прежде всего определиться с фальсификациями во время выборов членов правления правящей партии <Гражданский договор>, и лишь затем говорить о других.