Вторник, 17 Января 2023 11:31

АрмИнфо.Защита Арцаха является неотложным общеармянским императивом сегодня, завтра может быть поздно. Об этом говорится в заявлении Католикос Великого дома Киликийского Арама Первого в связи с ситуацией вокруг Арцаха.

В этом ключе его Преосвященство напомнил, что армяне Арцаха неоднократно выражали коллективную волю к самоопределению.

"Защита права армян Арцаха на самоопределение и поддержка их социально- экономического благополучия - долг каждого армянина и всех армян. Дети нашего народа должны быть мобилизованы во имя спасения Арцаха", - подчеркнул Арам Первый.

Затем он обратился ко всем епархиям Католикосата Великого Дома Киликийского ААЦ с призывом предпринимать совместные скоординированные шаги со всеми общинами, организациями и структурами, каждый на своем месте по следующим направлениям: сохранить императив защиты права Арцаха на самоопределение в качестве общеармянского приоритета среди сынов армянского народа; эффективными средствами вести пропагандистскую работу в отношении снятия блокады Арцаха со стороны сторонних кругов: государства, политического общества, организаций, прессы и т.д.; инициировать поддержку неотложных нужд сынов Арцаха.

"По части координации действий в ближайшее время мы сообщим нашим епархиям всю необходимую информацию. Мы находимся в постоянном контакте с властями Арцаха и продолжаем работу в направлении деблокирования Арцаха. Национальное центральное управление внимательно следит за развитием событий вокруг Арцаха. Католикосат Великого Дома Киликийского примет участие в Форуме друзей Арцаха", - добавил Арам I.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 37 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа.