Вторник, 17 Января 2023 10:56

АрмИнфо. Евросоюз намерен через месяц направить в Армению новую наблюдательную миссию, на этот раз не на два месяца, а как минимум на два года.

Как сообщают источники "Радио Свободы", на прошлой неделе этот проект был принят комитетом по политике и безопасности Совета Европы, а вчера его одобрила главная структура, занимающаяся наблюдательными миссиями, - комитет по гражданским делам антикризисного управления. Более того, в отличие от группы из 40 человек, направленной в октябре прошлого года, которая дислоцировалась на армяно-азербайджанской границе, на этот раз европейские наблюдатели будут патрулировать всю территорию Армении. Как и в предыдущей раз - это будет гражданская миссия. Сколько прибудет наблюдателей, официально пока не сообщается. Однако, есть мнение, что в состав новой миссии войдут около двухсот европейских специалистов.

"Их приоритетом является содействие уменьшению инцидентов в приграничных зонах Армении и районах, затронутых конфликтом, снижение опасности для проживающих в этих районах и, таким образом, создание благоприятных условий для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - заключил комитет.

Структура предложила МИД ЕС в ближайшие дни разработать специальный план действий, в котором будет указано, за счет чего будет обеспечена безопасность миссии, как будут оцениваться риски, какие средства защиты будут предоставлены и, при необходимости, как будет организована эвакуация наблюдателей.

Кроме того, предлагается конкретизировать ожидаемую поддержку со стороны властей Армении. Брюссель, в частности, рассчитывает, что Ереван возьмет на себя ответственность за управление контактов европейцев с российскими подразделениями или инциденты с ними, а также предоставит необходимый иммунитет и привилегии наблюдателям.

Баку, в отличие от предыдущей двухмесячной миссии, эту не одобрил. Более того, несколько дней назад президент Азербайджана раскритиковал эту инициативу и заявил, что европейцы их обманули.

Ожидается, что наблюдатели Евросоюза прибудут в Армению в следующем месяце, миссия начнется 20 февраля. Уже сегодня этот вопрос будет обсуждаться на встрече послов Союза, а окончательное решение будет принято, скорее всего, в следующий понедельник в Брюсселе, на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза.

Для уточнения достоверности данной информации АрмИнфо направило запрос в офис делегации ЕС в Армении.