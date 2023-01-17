Вторник, 17 Января 2023 10:47

АрмИнфо. По положению на утро 17 января в Армении есть закрытые автомобильные дороги. Об этом сообщает Спасательная служба РА.

В частности, как отмечает источник, закрыты автомобильные дороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари в Арагацотнской области.

На трассе Татев-Горис туман.

По информации, полученной из департамента по ЧС МВД Грузии и Центра управления кризисными ситуациями МВД России по Северной Осетии, трасса Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимней резине.