Вторник, 17 Января 2023 10:45

АрмИнфо.Последние процессы в регионе обсудили в ходе телефонного разговора глава МИД РА Арарат Мирзоян и Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Арарат Мирзоян представил собеседнику подробности гуманитарного кризиса, сложившегося в Нагорном Карабахе вследствие блокировки Лачинского коридора, особо подчеркнув необходимость адресной реакции и действенных шагов международных структур и, в частности, ООН. Глава МИД РА подчеркнул, что Азербайджан грубо нарушает положения трехстороннего заявления от 9 ноября и принципы международного гуманитарного права.

В сложившейся ситуации армянская сторона подчеркнула важность направления миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор, а также обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах для соответствующих органов ООН.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 37 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа.