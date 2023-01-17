Вторник, 17 Января 2023 10:44

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 января направил срочное уведомление Комитету министров Совета Европы для наблюдения за выполнением Азербайджаном решения Суда от 21 декабря 2022 года о разблокировании Лачинского коридора. Об этом сообщает офис представителя РА по международно-правовым вопросам.

В представительстве РА напомнили, что 22 декабря 2022 года Азербайджан обратился в ЕСПЧ с требованием отменить решение о применении обеспечительной меры.

"В то же время Азербайджан потребовал принять временные меры против Армении, а именно "принять все меры, вытекающие из его юрисдикции, направленные на лечение людей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи на территории Азербайджана, на которой временно дислоцированы российские миротворцы, и избегать каких-либо препятствий в этом направлении".

В ответ офис представителя по международным правовым вопросам в декабре 2022 года и январе 2023 года направил в Европейский суд регулярно обновляемую информацию о тяжелой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе вследствие блокирования Лачинского коридора. В то же время офис представителя по международным правовым вопросам потребовал от Европейского суда незамедлительно направить Комитету министров Совета Европы уведомление о невыполнении Азербайджаном решения Европейского суда от 21 декабря 2022 года.

Европейский суд, учитывая представленные сторонами аргументы, сегодня полностью отклонил требования Азербайджана, оставив в силе решение от 21 декабря 2022 года. Европейский суд также отклонил требование Азербайджана о применении промежуточной меры против Армении", - говорится в сообщении армянского представительства.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 37 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа.