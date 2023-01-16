Понедельник, 16 Января 2023 21:06

АрмИнфо.Армяно-российские отношения и их характер сегодня являются предметом широких обсуждений на всех уровнях в армянском обществе. Об этом на брифинге в Таллине по итогам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом заявил глава Армении Ваагн Хачатрян, касаясь армяно-российских отношений и роли России в установлении мира на Южном Кавказе.

По его словам, что ни для кого не секрет, что отношения между Арменией и Россией имеют стратегический характер, и РФ является гарантом безопасности РА.

"К сожалению, в последний период у нас множество проблем. Особенно после прошлогодней сентябрьской агрессии Азербайджана. И если до этого, Азербайджан предпринимал какие-то военные действия в Нагорном Карабахе, и мы не могли обратиться к России или ОДКБ, поскольку это было не на территории РА, то в сентябре азербайджанская сторона напала на наши суверенные территории по трем направлениям - и на некоторых участках от 5 до 7 км продвинулась в глубь территорий Армении. Это был тот случай, когда ОДКБ и РФ должны были оказать нам, в том числе и военную помощь. Кроме этого, мы также ожидали политических заявлений. Ни того, ни другого не последовало до сих пор", - сказал Хачатурян.

При этом, по его словам, справедливости ради стоит отметить, что Россия принимала участие в остановке боевых действий. Однако, продолжил он, в этих переговорах также участвовал госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Евросовета Шарль Мишель.

В этом ключе он выразил благодарность всем сторонам и заявил, что такие маленькие государства как Армения и Эстония не могут самостоятельно обеспечивать собственную безопасность и нуждаются в содействии международных организаций или отдельных государств.

В этом ключе президент Армении с сожалением констатировал, что ожидания Еревана по вопросу функций содействия обеспечению безопасности не оправдались в той мере, в которой ожидалось. "Мы продолжим наши обсуждения, и свою позицию заявим публично по итогам. Не все остается неизменным, что-то со временем требует изменений. Агрессивные настроения нашего соседа Азербайджана растут", - сказал Хачатурян, в подтверждение своих слов он привел в пример заявления, сделанные президентом АР Ильхама Алиева на пресс-конференции 10 января.

По его словам, поэтому Армения должна быть уверена, что при следующем нападении Азербайджана она не будет одна.

Касаясь ситуации в Лачинском коридоре, Хачатурян напомнил, что российские миротворцы согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года обеспечивают безопасность в коридоре, протяженностью в 90 км. "Ответственность за беспрепятственное движение по коридору лежит, по сути, на России и Азербайджане. Армении, по сути, там делать нечего. Это очень важное обстоятельство. Азербайджан фактически не выполняет свои обязательства по обеспечению беспрепятственного движения, создавая искусственные барьеры. С 12 декабря дорога закрыта", - сказал президент Армении.

Для представления гуманитарной ситуации, которая там сложилась, он отметил, что раньше ежедневно в Арцах завозилось до 400 тон продовльствия, а сейчас за 40 дней проехало всего 400 авто, да и то гуманитарного характера.

"До этого инцидента российские миротворцы очень четко выполняли свои функции. За прошедшие два года было 1-2 два инцидента, которые быстро разрешались - в прошлом году газ выключили. До этого коридор четко функционировал. Я понимаю, что российская сторона не хочет принимать силу, и пытается путем переговоров урегулировать ситуацию. У нас, по сути, сегодня требования к российской стороне. Конечно, и к Азербайджану у нас есть требования, однако они их всегда игнорируют. Поэтому, мы надеемся, что российская сторона предпримет какие-то действия и сможет обеспечить полноценное функционирование этого коридора", - сказал он, добавив, что не обладает в полной мере деталями переговоров, которые сейчас протекают.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 36 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа.