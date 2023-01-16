Понедельник, 16 Января 2023 18:45

АрмИнфо.16 января сего года Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Армения Мухаметгелди Аязов встретился с ректором Армянского государственного экономического университета Дианoй Галоян.

Во встрече принимали участие Лусине Даниелян, директор департамента внешних связей АГТУ и Анжелика Мусаелян, начальник отдела международных связей.

Посол Аязов представил работу посольства в направлении развития и укрепления двусторонних дипломатических отношений в целом и отметил, что основной целью данного визита является обсуждение перспектив сотрудничества между Государственным институтом экономики и управления Туркменистана и Армянским государственным экономическим университетом.

Ректор Галоян в свою очередь поприветствовала Посла в АГТУ и представила деятельность вуза, подчеркнув, что возглавляемый ею вуз готовит кадры по всем экономическим специальностям, коснулся научно-исследовательской деятельности, подробно рассказал о работе исследовательского центра «Амберд» и подчеркнул готовность к сотрудничеству с зарубежными вузами.

Собеседники подчеркнули важность сотрудничества в области научных исследований, в частности, проведения исследований, связанных с экономическими отношениями двух стран. После обсуждения и уточнения приоритетов было принято решение о последующем подписании меморандума о сотрудничестве вузов двух дружественных стран.

Посольство Туркменистана в Республике Армения