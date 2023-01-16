Понедельник, 16 Января 2023 18:35

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян встретился в Национальном собрании с депутатами парламента.

Как сообщает пресс-служба президента НКР, глава государства затронул тему последствий продолжающейся более месяца блокады, равно как и шагов, предпринятых с целью противостояния внутренним и внешним вызовам. По словам Арутюняна, в этом контексте очень важно сохранить внутреннее единство, подчеркнув консолидированную работу парламентских сил в эти дни.

Касаясь бурных дискуссий в прессе и социальных сетях относительно внутриполитической жизни Арцаха, Арутюнян заявил, что воздержится от комментариев по существующим спекуляциям и может только сказать, что в Арцахе нет внутриполитического кризиса и его нельзя допускать, потому что есть четкое осознание того, что наша главная повестка состоит в решении возникших неотложных проблем и выходе из этой ситуации. В этом контексте он подчеркнул, что только после преодоления кризиса, вызванного блокадой, будет возможно заняться вопросами системного решения внутриполитических проблем.

В ходе встречи президент Арутюнян ответил также на вопросы депутатов.

Отметим, что 14 январа источники, приближенные к команде действующего

премьер- министра РА и президенту Арцаха стали тиражировать

информацию о возможном проведении в Арцахе досрочных парламентских и

президентских выборов, а также о намерении снять с должности

госминистра Арцаха Рубена Варданяна. Обширная кампания по очернению Варданяна началась после того, как он подверг резкой критике действующие власти Армении в условиях блокады. В СМИ тиражировалась информация, что Арутюняну из Еревана была дана команда снять неугодного Варданяна. Последний выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что не намеревается уходить в отставку.

Кроме того, со вчерашнего вечера Пашиняновские СМИ пишут, что по договоренности с Араиком Арутюняном, после переговоров Рубен Варданян останется на должности Госминистра Арцаха при условии, что больше не будет делать политических заявлений. При этом, карманные провластные СМИ и блогеры продолжают дискредитировать Варданяна.