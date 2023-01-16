Понедельник, 16 Января 2023 18:07

АрмИнфо. Представленные правительством РА поправки в законе <О государственной тайне> не решают многих проблем. Об этом 16 января с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат парламента от оппозиционной фракции <Армения> Арцвик Минасян.

По его словам, представленный документ не удовлетворяет требованиям Конституции, согласно которым любое ограничение прав человека должно быть обосновано с точки зрения обеспечения государственной безопасности, чего в представленном законопроекте нет. <В каких случаях эти права могут быть ограничены, когда речь заходит о государственной тайне? В конце концов, может сложиться ситуация, при которой размер обуви чиновника может быть воспринято как государственная тайна>, - заметил депутат, призвав правительство определиться с этими неопределенностями. Он, в частности, выразил убеждение в необходимости четкого разъяснения относительно той информации, которая может нести в себе элементы государственной тайны, их объем и направленность, чтобы в будущем раскрытие тайны было логичным. Между тем, продолжил Минасян, в законе нет какого-либо стандарта информации, содержащей в себе государственную тайну.

Отметим, что в парламенте страны сегодня в первом чтении начались обсуждения по проекту поправок в законе <О государственной тайне>. По словам заместителя директора Службы национальной безопасности РА Тиграна Арутюняна, необходимость в представленном пакете обусловлена приведением положений закона <О государственной тайне> в соответствие с действующим законодательством и международным стандартам. В ныне действующем законе, продолжил замдиректора СНБ, полноценно не представлены положения, касающиеся государственной и служебной тайны. В частности, из документа изымаются регулирования, касающееся служебной тайны. В результате, служебная информация с грифом <секретно> пополнит перечень государственной тайны, которая, как и прежде, будет разделена на <особо секретную> и <секретную>. В документе упорядочивается круг носителей государственной тайны из числа представителей государственных и местных органов власти и отдельных организаций. Предлагается также наделить правом на получение информации, содержащей государственную тайну, президентом, председателем Национального Собрания и премьер-министром сразу после их избрания или назначения. На представление государственными органами информации, содержащей государственную тайну, в пакете представлен перечень необходимых документов. В то же время, лицо, занимающее определенные должности в системе власти, будет освобождено от занимаемой должности в случае, если не получит права на получение информации, содержащей государственную тайну. В пакете также представлены основания для отказа в предоставлении информации, содержащей государственную тайну. В частности, данная информация не будет предоставляться в случаях, если лицо признано виновным в нарушении закона, совершении преступления, направленного против безопасности страны, использовало наркотики, имело зависимость от алкогольных напитков, страдало лудоманией, ранее сотрудничало с зарубежными спецслужбами или имело зависимость от лиц, причастных к совершению преступлений, направленных против национальной безопасности. Также информация не будет предоставляться лицам, представившим заявления об отказе от гражданства Армении. Носители информации с грифом <особо секретно> обязуются при поездках в зарубежные страны минимум за 15 дней оповещать о своих визитах Службу национальной безопасности. В случае же крайней необходимости в выезде лицо обязуется оповестить СНБ в течение 7 дней после возвращения на родину.

Пакетом также ужесточаются меры уголовной ответственности в отношении лиц, разгласивших информацию, содержащую государственную тайну. В то же время, предусмотрена административная ответственность за разглашение государственной тайны, если данная информация не привела к существенному ущербу для государства.