Понедельник, 16 Января 2023 18:06

АрмИнфо.Пока Азербайджан на высшем уровне называет нынешнюю территорию Армении "Западным Азербайджаном" и выдвигает новые амбиции, МИД РА даже не делает заявления по поводу 33-й годовщины армянских погромов в Баку. Об этом написала экс-депутат парламента РА, эксперта по Азербайджану Татевик Айрапетян.

В этом ключе она напомнила, что в прошлом году, заявление, приуроченное Бакинским погромам, делалось официальным Ереваном. "Если нашим властям кажется, что они предотвратят эскалацию,

промолчав и "не обижая" Баку, то они ничего не понимают в политике Азербайджана.

Эскалация предотвращается подготовкой на местах, повышением боеспособности армии, развитием сопротивления в обществе. Одним словом, готовностью к войне, чтобы ваш противник знал, что он не переварит агрессию. А, игнорируя собственную историю, умалчивая о ней и отказываясь от жизненно важных прав, мы только разыграем аппетиты Баку, помогая заполнить поле новыми историческими фальсификациями и поставив под сомнение вопрос, связанный с армянской государственностью", - отметила она.

В заключение она посоветовала представителям действующих властей Армении время от времени читать выступления Алиева, чтобы иметь представление, о чем думает оппонент.

Отметим, что власти Армении в этом году не сделали никаких заявлений по случаю 33- ей годовщины армянских погромов в Баку.