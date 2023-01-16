Понедельник, 16 Января 2023 18:05

АрмИнфо.Деятельность 726 или 17,7% хозяйствующих субъектов в Арцахе приостановлена - 3400 человек лишились рабочих мест на фоне азербайджанской блокады. Об этом говорится в бюллетене Правительства Арцаха на 36-й день блокады.

Отмечается, что 14 детей находятся в отделении для новорожденных и реанимационном отделении детской больницы; 9 взрослых пациентов находятся в реанимационном отделении, состояние пятерых из них оценивается как крайне тяжелое; 132 детей появились на свет в период блокады.

Кроме того, примерно 400 граждан были лишены возможности прооперироваться из-за прекращения плановых операций во всех подведомственных Минздраву Республики Арцах медучреждениях.

Более того, при содействии МККК 28 пациентов до сегодняшнего дня были доставлены из Арцаха в Армению для оказания им необходимой медпомощи.

"Деятельность 726 или 17,7% хозяйствующих субъектов приостановлена

3.400 человек лишены рабочих мест.

Более чем 14.000 тонн товаров первой необходимости могло быть доставлено в Арцах в условиях отсутствия блокады. Между тем в настоящее время усилиями МККК и МК РФ доставляется лишь незначительная их часть.

Более чем 14.000 тонн товаров первой необходимости могло быть доставлено в Арцах в условиях отсутствия блокады. Между тем в настоящее время усилиями МККК и МК РФ доставляется лишь незначительная их часть", - отмечается в бюллетене.

Вместе с тем обращается внимание, что 120 000 жителей Арцаха на протяжении 36 дней продолжают удерживаться в качестве заложников из-за террористических действий агентов азербайджанских спецслужб.

"120 000 жителей Арцаха (среди которых 30 000 детей, 20.000 стариков и 9.000 лиц с инвалидностью) из-за блокады оказались перед угрозой реального голода. 41 детсад, 56 дошкольных групп, 20 школ с режимом продленного дня закрыты из-за острой нехватки продуктов питания.

6.828 детей лишены возможности посещать детсады, дошкольные группы общеобразовательных школ, а также школы с режимом продленного дня", - говорится в сообщении. С начала блокады многие страны мира и международные организации осудили действия Азербайджана и призвали его прекратить блокаду. Вопрос обсуждался также на Совете безопасности ООН, Европейский суд по правам человека обязал Азербайджан предпринять все необходимые и достаточные меры для снятия блокады, вопрос скоро будет обсуждаться также в Международном суде правосудия ООН (Гаага) в рамках разбирательства Комитета по ликвидации расовой дискриминации.