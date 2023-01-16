Понедельник, 16 Января 2023 18:04

АрмИнфо.Цель Франции - действовать в интересах процесса установления мира на Южном Кавказе, объединять международное сообщество в интересах мирного урегулирования, которое должно содержать уважение территориальной целостности Армении, а также защиту прав и безопасность народа Нагорного Карабаха.

Об этом в интервью "Арменпресс" заявила спикер Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве.

Так, на уточнение, какую роль может сыграть Франция в принуждении Азербайджана к открытию Лачинского коридора, и на просьбу выразить отношение французской стороны к критике из Баку, Брон-Пиве вновь подчеркнула, что приехала в Ереван с парламентской делегацией, чтобы подтвердить солидарность и братство с Арменией и с армянским народом после резолюции, принятой французским законодательным органом в ноябре прошлого года.

Она напомнила, что Франция решительно осудила закрытие Лачинского коридора, а также нарушения территориальной целостности Армении.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон дважды инициировал обсуждение ситуации в Армении в рамках сессии Совета безопасности ООН. В октябре прошлого года по его инициативе в Праге состоялась четырехсторонняя встреча, в результате которой была достигнута определенная договоренность. Иными словами, усилия Франции ограничиваются не только заявленной нами солидарностью, но и весьма конкретными действиями на самом высоком международном уровне, направленными на восстановление мира в этом регионе. Одним из результатов этой встречи, состоявшейся 6 октября в Праге, является развертывание наблюдательной группы ЕС вдоль границы с Арменией, что позволило снизить напряженность. Я думаю, что усилия в этом направлении должны быть продолжены с Евросоюзом", - подчеркнула спикер НС Франции.

В этом смысле, продолжила она, Франции непонятна критика президента Азербайджана Алиева, потому что Париж всегда хотел действовать в пользу мирного процесса, в пользу того, чтобы ситуация на Южном Кавказе стабилизировалась, и Южный Кавказ стал стабильным регионом.

"И мы считаем, что Азербайджан также разделяет эту цель установления мира, поэтому необходимо осуществить действия, которые приведут к установлению этого мира, в частности, открыть Лачинский коридор и освободить военнопленных, всё еще находящихся в заключении в Азербайджане. Мы всегда готовы к диалогу со всеми сторонами, потому что считаем, что только мир может обеспечить постоянную стабильность в регионе", - отметила Брон-Пиве.

На просьбу рассказать о резолюции, принятой в конце прошлого года Национальным собранием Франции в поддержку Армении и предложение

санкций против Азербайджана, законодатель обратила внимание, что данный документ НС Франции - это независимая позиция, представляет лишь позицию депутатов.

"И даже если она будет принята единогласно, она все равно не будет

обязательной для правительства. Правительство может иметь свои идеи и

не полностью разделять все, что было сказано в резолюции.

Естественно, наши цели и цели правительства совпадают, даже если

методы разные. В первую очередь, мы продолжаем диалог с правительством для достижения совместного соглашения, но цели те же, то есть добиться мира в регионе имеющимися в нашем распоряжении средствами и с учетом нашего места и роли. Как вы знаете, Франция действует на самых разных платформах, будь то двусторонние отношения, многосторонние отношения на европейских площадках. И цель - объединить мировое сообщество, международное общество во благо мирного урегулирования этого вопроса. И это урегулирование, безусловно, должно включать уважение и защиту территориальной целостности Армении, а также защиту прав и безопасности народа Нагорного Карабаха", - добавила она.

Касаясь двустороннего сотрудничества, она констатировала, что сферы взаимодействия весьма разнообразны, и охватывают, в том числе и экономическую отрасль.

В этой связи законодатель обратила внимание на тот факт, что у Французского агентства развития скоро появится представительство и в Армении.

В заключение она отметила, что была рада открыть для себя Армению. "Мне жаль, что я не смогу остаться подольше. Я надеюсь, что у меня будет возможность приехать сюда снова, и что в следующий раз, когда я приеду, здесь будет мир", - резюмировала она.