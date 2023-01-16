Понедельник, 16 Января 2023 18:01

АрмИнфо. Представитель армянской общины Турции отлучён от церкви за критику Константинопольской епархии ААЦ.

Как сообщает Ermenihaber, это решение Патриархии вызвало бурю негодования в армянской общине, так как Церковь не принимала подобного решения в отношении членов своей паствы более века.

Поводом для отлучения от церкви армянского ювелира Левона Гагачяна стали его посты в социальных сетях, направленные против Патриархии и ее руководящего духовенства. В заявлении Патриархии упоминается, что Гагачяну дали 1 неделю на то, чтобы прекратить посты о Патриархе и других служителях церкви в социальных сетях, удалить существующие и покаяться. Однако последний не только не удалил предыдущие посты, но продолжил действовать в том же духе. В этой связи, с 14 января ювелир официально считается отлученным от церкви. -