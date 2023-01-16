Понедельник, 16 Января 2023 17:56

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2/1, 4 на улице Варшавян, жилые дома 3, 5 на улице А.Тиграняна, жилые дома 20 21, 38 и частные дома 11-60 на улице А.Тиграняна, жилой дом 2/5 и частные дома 1-55 на улице В.Папазяна, частные дома 1-42 на улице Чолакяна, жилые дома 1, 1/21, 39/1, 39/2 на 11-ой улице Неркин Шенгавита, частные дома н улицах 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 в кв. “Неркин Шенгавит”, частные дома на 1-ом переулке 12-ой улице Н.Шенгавита, частные дома на 1-ом, 3-ем переулках 12-ой улицы Неркин Чарбаха, частные дома на 1-ом переулке 14-ой уицы Неркин шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на 1-ом переулке 15-ой улицы Нерин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 66, 68, 68А на 6-ой улице Вардашена;

в Араратской области:

11:00-15:00 частично село Ншаван;

11:00-16:00 частично село Бердик;

в Котайкской области:

11:00-17։00 частично квартал “М.Мкртчян” в селе Ариндж; квартал ‘Багреванд” в Джрвеже;

11։00-16։00 частично частные дома Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 улицы Ереванян, Комитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В.Мамиконяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компании “ВТБ-Армения банк”, “АКБА банк”, ЧП “Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция “Ирина-Инесса”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Юком” в общине Варденис;

в Лорийской области:

10:00-14:00 квартал “Энгельс” в городе Алаверди;

10:00-16:00 села Лорут, Шамут, Атан, Агнидзор;

11:00-14:00 село Ваагни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 41, 41/1, 43, 45 на улице Мамиконянца, 21/1, 21/2 на улице Врацакан, абоненты-жильцы жилого дома 4 на улице Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11։00-14։00 6, 7, 8 микрорайоны, мэрия, полиция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян;

11:00-17։00 частично квартал “М.Мкртчян” в селе Ариндж;

13։00-17։00 частично улица Шаумяна, улица Аветисяна, Ереванское шоссе, квартал ‘Еритасардакан”, квартал “Араваин”, школа N7, детский сад N7 в городе Раздан;

14։00-17։00 жилые дома 68-79, 82-95 в кв. “Микрошрджан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания “Араратбанк”, филиал “Айпоста” в городе Абовян.