Понедельник, 16 Января 2023 17:56

АрмИнфо. Армяно-эстонские отношения имеют лучшие традиции и большой потенциал для развития. Об этом 16 января в ходе встречи с президентом РА Ваагном Хачатуряном, находящимся в Таллинне с рабочим визитом, заявил президент Эстонии Алар Карис.

Президент Эстонии с удовлетворением отметил, что в Эстонии существует небольшая, но очень активная армянская община. Алар Карис особо подчеркнул, что армяне являются образцовыми и законопослушными гражданами Эстонии.

Президент Ваагн Хачатурян, поблагодарив за приглашение и теплый прием, подчеркнул важность встречи на таком высоком уровне. <В настоящее время Армения находится в достаточно сложном положении, однако я с радостью принял Ваше приглашение посетить Эстонию, так как считаю, что 20-летний перерыв в визитах президентов в наших двусторонних отношениях никоим образом не соответствует духу теплых дружеских отношения между двумя странами и народами. Я думаю, что мы не те страны, которые могут позволить себе такую <роскошь>, и должны как можно активнее восполнить этот пробел и укрепить наши связи>, - отметил президент Хачатурян.

В ходе встречи президент Хачатурян представил своему эстонскому коллеге армяно- азербайджанские и региональные вопросы, подробности блокады Лачинского гуманитарного коридора и ее последствия. В этом контексте Ваагн Хачатурян выразил удовлетворение четкой позицией Эстонии в отношении разблокирования Лачинского коридора.

Президент Эстонии Алар Карис заверил, что Эстония как отдельная страна и как член ЕС старается прилагать максимально беспристрастные посреднические усилия для установления стабильного и прочного мира на Южном Кавказе.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, касающихся армяно-эстонского сотрудничества, намечены перспективные направления сотрудничества, в частности, в сферах высоких технологий, цифровизации, кибербезопасности и внедрения систем охраны границ.