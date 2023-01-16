АрмИнфо.В соответствии со статьями 12, 44, 77 и 81 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и на основании прилагаемых протоколов областных, городов Астаны, Алматы и Шымкента избирательных комиссий о результатах подсчета голосов по состоявшимся 14 января 2023 года выборам депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан состоявшимися.
2. Считать избранными депутатами Сената Парламента Республики Казахстан:
от области Абай – Тастекеева Кайрата Кулбаевича;
от Акмолинской области – Жунусова Талгата Турлыбековича;
от Актюбинской области – Нугманова Амангельды Шайхулловича;
от Алматинской области – Жоргенбаева Жанболата Акебаевича;
от Атырауской области – Наутиева Алибека Ибатуллиевича;
от Восточно-Казахстанской области – Буктугутова Шакарыма Сабыровича;
от Жамбылской области –Арубаева Сакена Калановича;
от области Жетісу – Толамисова Амангельды Габдылкаримовича;
от Западно-Казахстанской области – Утегулова Армана Каримовича;
от Карагандинской области – Утешова Серика Балгатаевича;
от Костанайской области – Нурмухамбетова Гауеза Торсановича;
от Кызылординской области – Рустемова Руслана;
от Мангистауской области – Орынбасарова Бекбола Тілеумұратұлы;
от Павлодарской области – Айткенова Ернура Нурмухановича;
от Северо-Казахстанской области – Каримову Гульмиру Раинбековну;
от Туркестанской области – Кадырбека Мурата Болатулы;
от области Ұлытау – Медебаева Советбека Турсыновича;
от города Астаны – Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы;
от города Алматы – Асанову Жанну Бейсентаевну;
от города Шымкента – Бекназарова Нурлана Кудияровича.
3. Опубликовать в средствах массовой информации сообщение об итогах выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, состоявшихся 14 января 2023 года, согласно приложению к настоящему постановлению.
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Председатель
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Н. Абдиров
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Секретарь
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М. Ерман
город Астана
16 января 2023 года
№ 12/662