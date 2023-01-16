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АрмИнфо. В Армении места содержания арестованных и задержанных лиц будет определяться на основании постановлений правительства РА. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 16 января обсуждает поправки в законе "О содержании задержанных и арестованных лиц".
По словам заместителя министра внутренних дел РА Арпине Саркисян, необходимость в данном шаге обусловлена требованиями вступивших в силу новых Уголовного и Уголовно-процессуальными кодексами, которыми определяются правила внутреннего распорядка мест содержания арестованных в системе Полиции РА. Ранее в связи с тем, что спецификация строительства и оборудования мест содержания арестованных не регулировалась внутренними правилами, положения, касающиеся строительства, не были включены в решения правительства РА. Теперь необходимо определить особенности строительства мест содержания арестованных в отдельном правовом акте, чтобы соответствовать международным стандартам, рекомендованным Комитетом ООН по предотвращению пыток. Поэтому возникла необходимость предусмотреть в законе "О содержании арестованных и задержанных лиц" уполномочивающую норму, которой особенности строительства и обустройства планируется определить по решению правительства РА. Тем самым, предпринимается попытка решить проблемы достойного содержания арестованных и задержанных лиц, в том числе, числе, по линии разделения медицинских пунктов, туалетов о создания других условий.
Замминистра отметила, что в настоящее время в Армении насчитывается 33 места по содержанию арестованных и задержанных лиц, каждый из которых станет предметом для исследований в целях приведения их в соответствие с международными стандартами. Соответственно, ежегодно будет проводиться и бюджетное планирование
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