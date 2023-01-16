Понедельник, 16 Января 2023 13:17

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал ряд указов.

Согласно указам: генерал-майор Ашот Акопджанян освобожден от должности директора Службы национальной безопасности Республики Арцах и уволен со службы в органах национальной безопасности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Директором Службы национальной безопасности Арцаха назначен генерал-майор Арарат Мелкумян, освобожденный от должности секретаря Совета безопасности Арцаха.

Секретарем Совета безопасности Республики Арцаха назначен Самвел Шахраманян, освобожденный от должности заместителя секретаря Совета безопасности Арцаха.

Добавим, что Арарт Мелкумян был назначен на пост секретаря Совбеза Арцаха 7 января