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АрмИнфо.Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал ряд указов.
Согласно указам: генерал-майор Ашот Акопджанян освобожден от должности директора Службы национальной безопасности Республики Арцах и уволен со службы в органах национальной безопасности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Директором Службы национальной безопасности Арцаха назначен генерал-майор Арарат Мелкумян, освобожденный от должности секретаря Совета безопасности Арцаха.
Секретарем Совета безопасности Республики Арцаха назначен Самвел Шахраманян, освобожденный от должности заместителя секретаря Совета безопасности Арцаха.
Добавим, что Арарт Мелкумян был назначен на пост секретаря Совбеза Арцаха 7 января
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|Обсуждение вопроса о лишении мандатов группы оппозиционных депутатов перенесено на неделю
|РПА выражает безоговорочную поддержку народу Арцаха - заявление
|Оперативный штаб Арцаха: интернет-связь на всей территории республики восстановлена
|В Армении есть закрытые автодороги, в Апаране идет снег
|Вопрос Лачинского коридора будет обсужден на слушаниях в Международном суде ООН
|Штайнмайер: Германия готова приложить максимум усилий для урегулирования ситуации и установления мира на Южном Кавказе
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|Журналистские организации Армении раскритиковали правительственные поправки к закону "О правовом режиме военного положения"
|В Санкт-Петербурге открылась мультимедийная экспозиция <Геноциду - нет!>
|Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с председателем Национального собрания Франции
|Омбудсмены Армении и Арцаха опубликовали обновленный экстренный доклад о гуманитарных последствиях блокирования Лачинского коридора.
|Посол Туркменистана М.Аязов принял Директора Института геофизики и инженерной сейсмологии имени А. Назарова Дж.Карапетяна
|Напряженная ситуация в Фирдуси - толкотня между жителями и судебными приставами
|Яэль Браун-Пиве: Вопрос статуса Нагорного Карабаха не Франция должна решать
|Эксперт: Ни международное сообщество, ни Советский Союз не дали оценки резне армян в Баку
|Варданян: если Азербайджану кажется, что можно достигнуть мира, избавившись от армян - это ложная и крайне опасная идея
|Ален Симонян: Для отправления миссии по сбору фактов в Арцах необходимо согласие Азербайджана
|Глава Нацсобрания Франции пояснила, почему все еще не введены санкции в отношении Азербайджана
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|Правительство Армении намерено ввести критерии сохранения и защиты недвижимых памятников истории и культуры
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|Парламентская делегация Франции почтила память жертв Геноцида армян
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