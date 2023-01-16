Понедельник, 16 Января 2023 13:14

АрмИнфо.Группа ученых, журналистов и общественных деятелей из Израиля написала письмо новому министру иностранных дел Израиля Эли Коэну с просьбой помочь предотвратить гуманитарную катастрофу в Арцахе (Нагорный Карабах). Об этом сообщил израильский политолог, руководитель Экспертного центра ICES д-р Александр Цинкер.

Политолог также опубликовал фото текста обращения к главе МИД Израиля.

В нем в частности, говорится: "Мы обращаемся к вам с просьбой обратиться к двум дружественным Израилю государствам - Азербайджану и России, которые имеют возможность предотвратить назревающий серьезный гуманитарный кризис".

В этом ключе в обращении напоминается, что с 12 декабря азербайджанские так называемые активисты-экологи заблокировали единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с внешним миром. Добавляется, что 120 тысяч жителей Арцаха ежедневно страдают от нехватки основных продуктов питания, лекарств и энергии в это холодное зимнее время года. При этом подчеркивается, что блокирование этой дороги, противоречит трехстороннему заявлению о прекращении огня, подписанному между Азербайджаном и Арменией при российском посредничестве в ноябре 2020.

"Мы считаем, что вы, министр иностранных дел Израиля, благодаря вашим связям с вашими коллегами в Азербайджане и России, можете помочь избежать этого серьезного гуманитарного кризиса. Поэтому мы просим вас срочно обратиться к ним для работы по снятию блокады", - говорится в обращении.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 36 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа.