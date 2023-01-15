Воскресенье, 15 Января 2023 22:04

АрмИнфо. Член Палаты лордов британского парламента Кэролайн Кокс направила срочное письмо председателю комитета по международным отношениям Палаты общин по

поводу блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, призвав к расследованию ситуации с безопасностью в Нагорном Карабахе. Она подчеркнула, что необходимо предотвратить очередной процесс осуществления Геноцида армян.

Как сообщает государственное информационное агентство <Арменпресс>, баронесса в своем письме подчеркнула, что Лачинский коридор, единственная дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом уже более месяца заблокирован так называемыми азербайджанскими экоактивистами, в результате чего 120 тысяч жителей Арцаха сталкиваются с тяжелыми экономическими, гуманитарными и медицинскими последствиями в результате изоляции от внешнего мира.

Она также акцентировала внимание на ряде проблем, отметив, что при посредничестве Красного Креста в Армению было разрешено переехать лишь небольшому количеству больных, но есть много, в том числе онкобольных, которые нуждаются в химиотерапии и не могут ее получить. "Совет безопасности Республики Арцах выступил с заявлением, в котором подчеркивается реальность нового геноцида и содержится призыв к международному сообществу взять на себя ответственность за предотвращение террористических актов, совершенных Азербайджаном", - подчеркнула Кэролайн Кокс. Она, в частности, упомянула об отлучении семей в результате блокирования коридора, повреждении линии электроснабжения из Армении в Арцах и препятствовании Азербайджаном ее восстановлению.

"Хотя посол Соединенного Королевства в Армении Джон Галлахер отверг обвинения в срыве Великобританией заявления Совбеза ООН по Лачинскому коридору, посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге Вакиф Садыков 31 декабря "выразил Лондону благодарность за этот шаг>. Это усилило опасения, что хорошие отношения нашего правительства с Азербайджаном, связанные с нефтяными интересами, будут иметь приоритет над жизнями жителей Нагорного Карабаха", - отметила баронесса.

Кэролайн Кокс призвала Комитет по иностранным делам начать расследование ситуации с безопасностью в Нагорном Карабахе,

представив в срочном порядке отчет об этих результатах в Министерство иностранных дел. <Встретьтесь с представителями армянской диаспоры, чтобы оценить реальность в контексте дезинформационной кампании Азербайджана. Процесс очередного Геноцида армян должен быть остановлен немедленно>, - заключила баронесса Кэролайн Кокс.