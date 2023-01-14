Суббота, 14 Января 2023 11:47

АрмИнфо. Обсуждение вопроса о лишении мандатов большой группы депутатов Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> перенесено на неделю. Решение об этом принято накануне на заседании Совета НС, которое провел глава законодательного органа Ален Симонян.

<Обсуждение проекта постановления Совета Национального Собрания <Об обращении в Конституционный Суд по вопросу о прекращении полномочий депутатов Национального Собрания> в соответствии с ч. 5, ст. 156 закона <Регламент Национального Собрания> отложено на неделю>, - говорится в сообщении пресс-службы парламента. Причиной переноса стало отсутствие оппозиционеров на заседании Совета.

Ранее сообщалось, что власти Армении хотят лишить 22 своих коллег из фракции <Армения> депутатских мандатов по причине их отсутствия на пленарных заседаниях парламента.