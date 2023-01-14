Суббота, 14 Января 2023 11:47

АрмИнфо.Ранее правящая в Армении Республиканская партия выражает безоговорочную политико-гражданскую поддержку народу Арцаха. Об этом говорится в заявлении исполнительного органа РПА.

Согласно заявлению, с 12 декабря на протяжении более месяца азербайджанскими властями закрыт Кашатагский (Лачинский) коридор, единственная дорога, соединяющая Арцах с Арменией и внешним миром, что является очередным проявлением антиармянской политики и геноцидных действий Баку. <Будучи глубоко обеспокоенными гуманитарным кризисом в Арцахе, который день ото дня становится все более заметным, тяжелыми последствиями преднамеренного нарушения жизненно важных инфраструктур, таких как связь, энергоснабжение и связь, будучи убежденными в развязанной Азербайджаном политике оказания морально-психологического давления на народ Арцаха отмечая, что ситуация является следствием невыполнения обязательств, взятых на себя сторонами, подписавшими трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, приветствуя решимость и готовность народа Арцаха распоряжаться своей судьбой, свободно жить за пределами Азербайджана и осуществлять свое закрепленное на международном уровне право на самоопределение, осуждая отношение властей РА и политику уклонения Армении от ответственности за судьбы арцахских армян, подчеркивая миссию, выполняемую российским миротворческим контингентом, будучи глубоко обеспокоенными политикой и дискредитирующими заявлениями Никола Пашиняна и его администрации, которые наносят ущерб системе безопасности Армении и армяно-российским отношениям, являющимся ее важной составляющей, Республиканская партия Армении выражает безоговорочную политико-гражданскую поддержку народу Арцаха>, - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что Республиканская партия Армении, как политическая сила, стоящая у истоков борьбы за независимость Армении и Арцахской освободительной войны, безоговорочно и последовательно

поддерживает арцахцев в борьбе за реализацию права на свободную, независимую и безопасную жизнь на исторической родине. <Эта борьба

была и остается борьбой всех армян, независимо от позиции и методов работы тогдашних властей. Мы заверяем вас, что ни при каких обстоятельствах мы не отклонимся от пути, избранного нами более трех десятилетий назад, и мы верны букве и духу Декларации о независимости Республики Армения, выражающей единую волю армянского народа, обозначенной в постановлении Верховного Совета Республики Армения от 1992 года. Недопустимы геополитические переговоры, целенаправленные политические авантюры против систем безопасности Армении и Арцаха. Выражаем благодарность российской миротворческой миссии за оказанную услугу, одновременно подчеркиваем, что ожидаем решительных решений и четких действий для обеспечения скорейшего разрешения проблемы, безусловного выполнения пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Мы решительно выступаем против любых соглашений, письменных или устных, которые игнорировали бы перспективу реализации и международного признания права народа Арцаха на самоопределение. Призывает власти РА прекратить антинациональную политику безоглядного ущемления интересов Армении и Арцаха, служащих другим интересам в продолжающейся борьбе между сверхдержавами в нынешней напряженной геополитической ситуации. Требует от Никола Пашиняна опубликовать все важные договоренности и обещания, сделанные от имени народа Армении и Арцаха после 9 ноября 2020 года. Заверяем, что продолжим работу со своими международными партнерами, предоставляя полную и объективную информацию о ситуации и арцахском вопросе. Требуем от действующей власти полного выполнения обязательств Республики Армения быть гарантом безопасности Арцаха. Ползучий демонтаж или подрыв существующих механизмов безопасности Арцаха считаем недопустимым до окончательного урегулирования арцахского вопроса. Важна необходимость перезапуска института Минской группы ОБСЕ и более эффективного вовлечения стран-сопредседателей в урегулирование текущего кризиса>, - подчеркивается в заявлении ранее правящей в Армении Республиканской партии.