Суббота, 14 Января 2023 11:46

АрмИнфо.Благодаря переговорам, проведенным при посредничестве дислоцированного в Арцахе российского миротворческого контингента, техническим специалистам компании ЗАО <Карабах Телеком> удалось выехать на место аварии и провести соответствующие работы по восстановлению поврежденного участка кабеля. Об этом сообщает информационный штаб Арцаха.

Согласно источнику, на данный момент интернет- связь на всей территории республики восстановлена.

<Следует отметить, что с 12 января она была прервана из-за повреждения единственного кабеля, идущего из Армении в Арцах. По данным технических устройств работающего в Арцахе единственного интернет- оператора ЗАО <Карабах Телеком>, кабель был поврежден именно на том участке Лачинского коридора, где разместились агенты правительства Азербайджана, выдающие себя за <экологов>, - говорится в сообщении.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыла единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей. С 9 января Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа.