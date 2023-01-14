Суббота, 14 Января 2023 11:45

АрмИнфо.В Армении по положению на утро 14 января есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги. Об этом оповещает Министерство по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, закрыты, в частности, автомобильные дороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари области Арагацотн.

По данным, полученным данным из департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и департамента Центра управления в кризисных

ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех типов транспортных средств.

Между тем, как отмечается в сообщении Фонда <Дорожный департамент>, 14 января по состоянию на 10:00 в районе города Апаран идет небольшой снег. Все межгосударственные и национальные автомагистрали открыты для движения автотранспорта. На дорогах дорожники проводят работы по очистке от снега и обработке песком и солью.

<Во избежание аварий, аварий и пробок водителям рекомендуется ездить исключительно на зимней резине>, - говорится в сообщении Фонда.