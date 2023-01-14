Суббота, 14 Января 2023 11:45

АрмИнфо. Международный Суд ООН в Гааге 30 января проведет открытые слушания по иску Армении с требованием к Азербайджану прекратить поддержку протестов так называемых <экологических активистов> в зоне Лачинского коридора. Об этом говорится в сообщении суда.

Согласно сообщению, слушания Армении, которые представлены 27 декабря 2022 года, будут проходить в рамках международной конвенции

о ликвидации всех форм расовой дискриминации и будут посвящены ходатайству о применении временных мер. Они пройдут с 10:00 до 12:00

по местному времени.

Также суд рассмотрит обращение Азербайджана, слушания по которому пройдут 31 января с 16:00 до 18:00. Баку требует от армянской стороны обеспечить возможности для проведения разминирования на ряде территорий Арцаха.

Слушания будут транслироваться в прямом эфире на веб сайте суда и на веб-телевидении ООН.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыла единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей. С 9 января Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа.