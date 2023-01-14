|Обсуждение вопроса о лишении мандатов группы оппозиционных депутатов перенесено на неделю
|РПА выражает безоговорочную поддержку народу Арцаха - заявление
|Оперативный штаб Арцаха: интернет-связь на всей территории республики восстановлена
|В Армении есть закрытые автодороги, в Апаране идет снег
|Вопрос Лачинского коридора будет обсужден на слушаниях в Международном суде ООН
|Штайнмайер: Германия готова приложить максимум усилий для урегулирования ситуации и установления мира на Южном Кавказе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Рубен Варданян: В Арцахе сложилась достаточно сложная ситуация в вопросе энергоснабжения
|Журналистские организации Армении раскритиковали правительственные поправки к закону "О правовом режиме военного положения"
|В Санкт-Петербурге открылась мультимедийная экспозиция <Геноциду - нет!>
|Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с председателем Национального собрания Франции
|Омбудсмены Армении и Арцаха опубликовали обновленный экстренный доклад о гуманитарных последствиях блокирования Лачинского коридора.
|Посол Туркменистана М.Аязов принял Директора Института геофизики и инженерной сейсмологии имени А. Назарова Дж.Карапетяна
|Напряженная ситуация в Фирдуси - толкотня между жителями и судебными приставами
|Яэль Браун-Пиве: Вопрос статуса Нагорного Карабаха не Франция должна решать
|Эксперт: Ни международное сообщество, ни Советский Союз не дали оценки резне армян в Баку
|Варданян: если Азербайджану кажется, что можно достигнуть мира, избавившись от армян - это ложная и крайне опасная идея
|Ален Симонян: Для отправления миссии по сбору фактов в Арцах необходимо согласие Азербайджана
|Глава Нацсобрания Франции пояснила, почему все еще не введены санкции в отношении Азербайджана
|Российская Федерация торпедирует усилия Армении по укреплению своей безопасности - представитель партии власти
|Яэль Браун-Пиве: Франция не признает независимость Арцаха согласно международному праву
|Компания Team Telecom Armenia станет открытым акционерным обществом (video)
|Армянская красавица завоевала в Софии титул Mrs Bulgaria International
|Армен Саркисян: Гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе - хрестоматийный пример этнической чистки
|Глава МИД Армении призвал членов G-20 оказать давление на Азербайджан для прекращения бесчеловечной блокады народа Нагорного Карабаха
|Мирзоян: Армения заинтересована в развитии сотрудничества в рамках МТК "Север - Юг" и "Персидский залив - Черное море"
|Правительство Армении намерено ввести критерии сохранения и защиты недвижимых памятников истории и культуры
|Армянские спортсмены - победители военных игр также будут получать премиальные
|Армения приводит свое законодательство в соответствие с рекомендациями ВАДА
|В Госдепе США воздержались от оценок отношений между Россией и Арменией
|Парламентская делегация Франции почтила память жертв Геноцида армян
|Азербайджан и Италия расширяют оборонное сотрудничество
|Американские сенаторы призывают президента США оказать гумпомощь Арцаху и привлечь Азербайджан к ответственности за блокаду
|Мирзоян рассказал Дарчиашвили об ухудшающейся день ото дня гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе
|РФ, США и Франция обязаны положить конец преступной вседозволенности Азербайджана - Омбудсмен Арцаха
|Азербайджан стремится подвергнуть армян Нагорного Карабаха этнической чистке - Арарат Мирзоян
|Баку, наконец, признал, что претензии по поводу так называемого коридора, не имеют ничего общего с трехсторонним заявлением от 9 ноября - МИД Армении
|Пашинян отметил взаимопонимание между Арменией и Грузией по вопросам безопасности, политического и регионального значения
|Бенефициар «Силы одного драма» в январе - образовательная программа «Талентум»
|Серж Саргсян: Правители Армении осуществляют бездумную политику
|HRW: Политическая напряженность и растущая неуверенность из-за неурегулированного конфликта вокруг Нагорного Карабаха доминировали в событиях в Армении
|Армения планирует перейти на ID-карты нового поколения
|Посольство Франции обнародовало повестку визита Яэль Брон-Пив в Армению
|HRW: В 2022 году ситуация с правами человека в Азербайджане не улучшилась
|Жанна Андреасян: Наша первоочередная задача - реорганизовать Совет Университета им. В. Брюсова
|Турколог обрисовал будущее Армении и Арацаха в случае бездействия
|Эпоха мира в действии: В след за электричеством Азербайджан лишил Арцах и интернета
|В МИД Армении прокомментировали заявление Секретариата ОДКБ
|Спикер: власти Армении не вмешиваются в переговоры по разблокированию Лачинского коридора
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армения и Лаос введут безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов
|Армения оказалась на 79 месте в Индексе паспортов мира по итогам 2022 года
|Граждане Армении и Грузии смогут пересекать границу по идентификационным картам
|Захарова: Москву беспокоят наметившиеся в последние недели негативные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном
|Госминистр Арцаха: Мы боремся за наше право жить на своей земле
|Захарова: Авантюристы, призывающие указать российским войскам в Армении на дверь - не отдают себя отчета в последствиях такого шага
|Захарова: Москва намерена заниматься не популизмом, а предметной работой по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора
|МИД Арцаха: бездействие со стороны международного сообщества рассматривается азербайджанскими властями в качестве поощрения своих преступных действий
|Исследование: Ереван вошел в ТОП-20 безопасных городов мира
|Социалистический Интернационал выражает обеспокоенность блокированием Лачинского коридора
|Читать больше
АрмИнфо. Международный Суд ООН в Гааге 30 января проведет открытые слушания по иску Армении с требованием к Азербайджану прекратить поддержку протестов так называемых <экологических активистов> в зоне Лачинского коридора. Об этом говорится в сообщении суда.
Согласно сообщению, слушания Армении, которые представлены 27 декабря 2022 года, будут проходить в рамках международной конвенции
о ликвидации всех форм расовой дискриминации и будут посвящены ходатайству о применении временных мер. Они пройдут с 10:00 до 12:00
по местному времени.
Также суд рассмотрит обращение Азербайджана, слушания по которому пройдут 31 января с 16:00 до 18:00. Баку требует от армянской стороны обеспечить возможности для проведения разминирования на ряде территорий Арцаха.
Слушания будут транслироваться в прямом эфире на веб сайте суда и на веб-телевидении ООН.
Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыла единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей. С 9 января Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа.
|Обсуждение вопроса о лишении мандатов группы оппозиционных депутатов перенесено на неделю
|РПА выражает безоговорочную поддержку народу Арцаха - заявление
|Оперативный штаб Арцаха: интернет-связь на всей территории республики восстановлена
|В Армении есть закрытые автодороги, в Апаране идет снег
|Вопрос Лачинского коридора будет обсужден на слушаниях в Международном суде ООН
|Штайнмайер: Германия готова приложить максимум усилий для урегулирования ситуации и установления мира на Южном Кавказе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Рубен Варданян: В Арцахе сложилась достаточно сложная ситуация в вопросе энергоснабжения
|Журналистские организации Армении раскритиковали правительственные поправки к закону "О правовом режиме военного положения"
|В Санкт-Петербурге открылась мультимедийная экспозиция <Геноциду - нет!>
|Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с председателем Национального собрания Франции
|Омбудсмены Армении и Арцаха опубликовали обновленный экстренный доклад о гуманитарных последствиях блокирования Лачинского коридора.
|Посол Туркменистана М.Аязов принял Директора Института геофизики и инженерной сейсмологии имени А. Назарова Дж.Карапетяна
|Напряженная ситуация в Фирдуси - толкотня между жителями и судебными приставами
|Яэль Браун-Пиве: Вопрос статуса Нагорного Карабаха не Франция должна решать
|Эксперт: Ни международное сообщество, ни Советский Союз не дали оценки резне армян в Баку
|Варданян: если Азербайджану кажется, что можно достигнуть мира, избавившись от армян - это ложная и крайне опасная идея
|Ален Симонян: Для отправления миссии по сбору фактов в Арцах необходимо согласие Азербайджана
|Глава Нацсобрания Франции пояснила, почему все еще не введены санкции в отношении Азербайджана
|Российская Федерация торпедирует усилия Армении по укреплению своей безопасности - представитель партии власти
|Яэль Браун-Пиве: Франция не признает независимость Арцаха согласно международному праву
|Компания Team Telecom Armenia станет открытым акционерным обществом (video)
|Армянская красавица завоевала в Софии титул Mrs Bulgaria International
|Армен Саркисян: Гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе - хрестоматийный пример этнической чистки
|Глава МИД Армении призвал членов G-20 оказать давление на Азербайджан для прекращения бесчеловечной блокады народа Нагорного Карабаха
|Мирзоян: Армения заинтересована в развитии сотрудничества в рамках МТК "Север - Юг" и "Персидский залив - Черное море"
|Правительство Армении намерено ввести критерии сохранения и защиты недвижимых памятников истории и культуры
|Армянские спортсмены - победители военных игр также будут получать премиальные
|Армения приводит свое законодательство в соответствие с рекомендациями ВАДА
|В Госдепе США воздержались от оценок отношений между Россией и Арменией
|Парламентская делегация Франции почтила память жертв Геноцида армян
|Азербайджан и Италия расширяют оборонное сотрудничество
|Американские сенаторы призывают президента США оказать гумпомощь Арцаху и привлечь Азербайджан к ответственности за блокаду
|Мирзоян рассказал Дарчиашвили об ухудшающейся день ото дня гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе
|РФ, США и Франция обязаны положить конец преступной вседозволенности Азербайджана - Омбудсмен Арцаха
|Азербайджан стремится подвергнуть армян Нагорного Карабаха этнической чистке - Арарат Мирзоян
|Баку, наконец, признал, что претензии по поводу так называемого коридора, не имеют ничего общего с трехсторонним заявлением от 9 ноября - МИД Армении
|Пашинян отметил взаимопонимание между Арменией и Грузией по вопросам безопасности, политического и регионального значения
|Бенефициар «Силы одного драма» в январе - образовательная программа «Талентум»
|Серж Саргсян: Правители Армении осуществляют бездумную политику
|HRW: Политическая напряженность и растущая неуверенность из-за неурегулированного конфликта вокруг Нагорного Карабаха доминировали в событиях в Армении
|Армения планирует перейти на ID-карты нового поколения
|Посольство Франции обнародовало повестку визита Яэль Брон-Пив в Армению
|HRW: В 2022 году ситуация с правами человека в Азербайджане не улучшилась
|Жанна Андреасян: Наша первоочередная задача - реорганизовать Совет Университета им. В. Брюсова
|Турколог обрисовал будущее Армении и Арацаха в случае бездействия
|Эпоха мира в действии: В след за электричеством Азербайджан лишил Арцах и интернета
|В МИД Армении прокомментировали заявление Секретариата ОДКБ
|Спикер: власти Армении не вмешиваются в переговоры по разблокированию Лачинского коридора
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армения и Лаос введут безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов
|Армения оказалась на 79 месте в Индексе паспортов мира по итогам 2022 года
|Граждане Армении и Грузии смогут пересекать границу по идентификационным картам
|Захарова: Москву беспокоят наметившиеся в последние недели негативные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном
|Госминистр Арцаха: Мы боремся за наше право жить на своей земле
|Захарова: Авантюристы, призывающие указать российским войскам в Армении на дверь - не отдают себя отчета в последствиях такого шага
|Захарова: Москва намерена заниматься не популизмом, а предметной работой по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора
|МИД Арцаха: бездействие со стороны международного сообщества рассматривается азербайджанскими властями в качестве поощрения своих преступных действий
|Исследование: Ереван вошел в ТОП-20 безопасных городов мира
|Социалистический Интернационал выражает обеспокоенность блокированием Лачинского коридора
|Читать больше
|Популярность железнодорожных пассажирских перевозок растет – интервью
|Экс-глава МИД Арцаха: С правовой точки зрения трехстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана ничего не значит
|Вирусолог: Создание на территории какой-либо страны американских биолабораторий ведет к ее де-факто колонизации
|Вазген Манукян: Стремлением к маленьким целям мы ничего не добьемся, преследуя большие цели, мелкие проблемы будут решаться автоматически
|Ованес Азнаурян: Надежду всегда нужно давать. Но в то же время не врать.
|Читать больше
|В Москве призвали Ереван не заниматься схоластикой
|Мнение: После второй карабахской войны Ереван потерял неформальный статус патрона самоопределения Нагорного Карабаха
|Никол Пашинян: Мирную повестку необходимо заслужить
|Российский политолог представил пять тезисов относительно политнаследия Левона Тер- Петросяна, Армении и карабахского вопроса
|Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБ
|2022 - год агрессии или год реформ: оценка Пашиняна
|Чавушоглу: События вокруг Лачинской дороги - проверка Армении на искренность в вопросе нормализации отношений с Азербайджаном
|Армения криминализирует действия и призывы к отказу от суверенитета РА
|МИД РФ о решении статуса Нагорного Карабаха: <Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер>
|Рубен Варданян: Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместе
|Мнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом в интересах азербайджано-турецкого тандема и НАТО
|Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?
|"Военизированные учреждения" на территории армянских школ - банальная некомпетентность в формулировке или целенаправленная задача по дискредитации?
|Переговоры вокруг разблокирования Лачинского коридора к чему-то да приведут, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан - политолог
|Фонд "Татоян": Блокада единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, организована властями Азербайджана