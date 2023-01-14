Суббота, 14 Января 2023 11:44

АрмИнфо. Германия готова приложить максимум усилий для урегулирования ситуации и установления мира на Южном Кавказе.

Как сообщает пресс-служба президента РА, об этом заявил президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе телефонной беседы с армянским коллегой Ваагном Хачатуряном.

Согласно сообщению, президенты затронули региональные процессы, подробно обсудили вопросы, связанные с возникшим в Арцахе гуманитарным кризисом, обменялись мнениями по выходу из ситуации.

Президент Республики представил шаги Армении, направленные на установление мира в регионе, подтвердил готовность армянской стороны выполнить все обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления (от 9 ноября 2020 года - ред.), ожидая того же и от азербайджанской стороны.

Выразив полную поддержку мирному процессу, Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что Германия готова приложить максимум усилий для урегулирования ситуации и установления мира.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа.