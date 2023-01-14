Суббота, 14 Января 2023 11:42

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилых домов 3-17 на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 127, 296, 302 на пр. Аршакуняца, частные дома на пр. Аршакуняца, частные дома на улице Ширака, частные дома на улицах 6, 14, 16 в кв. “Неркин Шенгавит”; частные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5, 5/3, 10, 11 в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 5-11 в кв. “Канакер ГЭС”, частные дома 5/9, 5/162, 14/5 на улице Гапанцяна;

11:00-17:00 жилые дома 1-17, 23-30, 31, 32, 33-44, 46, 48, 51, 52, 53, 58, 59 на улице Г.Аветисяна, 18-22, 45, 47, 49, 50 на улице Караханяна, ясли-детские сады NN21, 116, 117, школа N88 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично улицы Комитаса, Ханджяна, Шаумяна в городе Арарат;

12:00-14:00 частично села Зорак, Даракерт; села Норабац и Саят-Нова; частично квартал “Каяран”, 2-ой квартал в городе Масис;

11:00-16:00 частично села Верин Арташат и Хнаберд;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично улица Алавердяна в городе Вайк;

в Котайкской области:

11:00-16:00 садоводческая компания “Птгни” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, ООО “Юкадо”, “Арцив”, “Амур Авагян”, садоводческая компания “Птгни-2”, ООО “Саранист”, “А.Авагян”, “Ай Навт”, “Оазис”, “Ангар”, “Клеопатра”, “Этеард Брабион”, “Амелия”, “Г.Овсепян”, п/к ‘Гегард”, квартал “Герезманнер”, садоводческая компания “Кимиагорц”, ООО “Онира клаб”, “Птгни Арцив-2”, коньячный комбинат в селе Балаовит; село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично села Гетаргел и Птгни;

11:00-17։00 частично квартал “М.Мкртчян” села Ариндж.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2/1, 4 на улице Варшавян, жилые дома 3, 5 на улице А.Тиграняна, жилые дома 20 21, 38 и частные дома 11-60 на улице А.Тиграняна, жилой дом 2/5 и частные дома 1-55 на улице В.Папазяна, частные дома 1-42 на улице Чолакяна, жилые дома 1, 1/21, 39/1, 39/2 на 11-ой улице Неркин Шенгавита, частные дома н улицах 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 в кв. “Неркин Шенгавит”, частные дома на 1-ом переулке 12-ой улице Н.Шенгавита, частные дома на 1-ом, 3-ем переулках 12-ой улицы Неркин Чарбаха, частные дома на 1-ом переулке 14-ой уицы Неркин шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на 1-ом переулке 15-ой улицы Нерин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 66, 68, 68А на 6-ой улице Вардашена;

в Араратской области:

11:00-15:00 частично село Ншаван;

11:00-16:00 частично село Бердик;

в Котайкской области:

11:00-17։00 частично квартал “М.Мкртчян” в селе Ариндж; квартал ‘Багреванд” в Джрвеже;

11։00-16։00 частично частные дома Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 улицы Ереванян, Комитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В.Мамиконяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компании “ВТБ-Армения банк”, “АКБА банк”, ЧП “Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция “Ирина-Инесса”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Юком” в общине Варденис;

в Лорийской области:

10:00-14:00 квартал “Энгельс” в городе Алаверди;

10:00-16:00 села Лорут, Шамут, Атан, Агнидзор;

11:00-14:00 село Ваагни.