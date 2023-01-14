Суббота, 14 Января 2023 11:22

АрмИнфо.На сегодняшнем заседании опершташтаба под руководством государственного министра Республики Арцах, начальника оперативного штаба Рубена Варданяна были обсуждены вопросы, связанные с непрерывным удовлетворением минимальных энергетических потребностей населения и бесперебойной работой жизненно важных объектов в условиях энергетического кризиса, создавшегося в республике.

В этой связи в пресс-службе госминистра РА напоминается, что с 9 января прекращена подача электроэнергии из Армении в Арцах с территории, находящейся под контролем Азербайджана.

"Азербайджанская сторона не допускает специалистов к месту аварии и проведения в случае необходимости аварийно-восстановительных работ. 120-тысячное население Арцаха практически лишено бесперебойного энергоснабжения. В настоящее время потребность в электроэнергии в республике удовлетворяется только внутри страны за счет очень ограниченных ресурсов. С 10 января в республике введены веерные отключения", - говорится в пресс-релизе.

Рубен Варданян отметил, что сложилась достаточно сложная ситуация в вопросе энергоснабжения и необходимо предпринимать такие шаги,

которые позволят как можно дольше обеспечивать минимальные энергетические потребности населения.

Государственный министр поручил руководителям отрасли представить предложения по переходу на режим энергосбережения и максимальному снижению потребления электроэнергии.

В ходе заседания также обсуждалась проблема граждан, потерявших работу в связи с экономической ситуацией и приостановкой деятельности предприятий, обсуждались вопросы, связанные с их трудоустройством. Государственный министр поручил представить больше рекомендаций, связанных с этим вопросом.

Также сообщается, что с 20 января заработает система талонов для предоставления ряда основных продуктов.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа.