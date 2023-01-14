Суббота, 14 Января 2023 11:20

АрмИнфо.Ряд журналистских правозащитных организаций Армении жестко раскритиковали правительственный проект закона о внесении изменений и дополнений в закон "О правовом режиме военного положения".

Согласно распространенному сегодня заявлению, поправки в законопроект, ограничивающие работу СМИ должны быть отвергнуты, так как имеют серьезные недоработки по причине отсутствия их должного обсуждения, анализа рисков и весьма негативных последствий. <С чисто профессиональной точки зрения эти положения настолько уязвимы и вызывают такое большое количество вопросов, что мы считаем бессмысленным подробно на них останавливаться. Мы выражаем глубокую обеспокоенность тем, что в стране, представляющей демократию в качестве национального бренда, правительство обнародовала подобный документ>, - говорится в заявлении.

Вместе с тем, в нем признается, что в условиях военного положения борьба с фейковыми новостями, дезинформацией, враждебной пропагандой и кибератаками существенно актуализируется. Однако соответствующие правовые нормы должны быть разумными, четкими и не оставлять лазеек для произвола. Власть, отмечается в заявлении, обязана представить общественности возникшие проблемы, обоснования и меры по их неотложному решению, и только после этого выступать с законодательной инициативой. Учитывая изложенное, авторы заявления потребовали у правительства провести общественные обсуждения темы с нуля, начиная с анализа самой идеи.

Вместе с тем, авторы заявления выступили за формирование рабочей группы, которая прояснит цели и задачи предлагаемых поправок и на их основе подготовит новый законопроект, не допуская в нем формулировок, допускающих субъективные толкования и произвол. Так же предлагается представить новую редакцию законопроекта на международную экспертизу, привлечь к обсуждению экспертные круги, а также разработать механизмы осуществления общественного контроля за исполнением этих решений.

Напомним, что Министерство юстиции Армении ввело в обращение законопроект о внесении изменений и дополнений в закон РА "О правовом режиме военного положения". В его обосновании отмечается, что предлагаемые регулировки нацелены на создание наиболее благоприятных условий для мобилизационного развертывания ВС и экономики Армении, а также обеспечение нормальной деятельности органов государственного управления и органов местного самоуправления и защиты жизни и безопасности людей в условиях военного положения.

В частности, в случае принятия законопроекта, согласно пояснению к проекту, среди прочего будут определены правовые основания для временной приостановки (блокировки) интернет- сайтов, социальных сетей, интернет-приложений, частичного или полного ограничения доступа к интернету на территории Республики Армения, а также порядок предоставления доступа в Интернет охраняемым объектам и инфраструктурам, а также отдельным организациям (независимо от организационно-правовой формы), в случае ограничения доступа в интернет на территории Республика Армения.

В рамках инициативы Минюст предлагает ввести ограничения в установленном законом порядке свободы слова, а также изъятие или арест печатного оборудования, радиотрансляционных, звукоусилительных технических средств, множительной техники, установление особого порядка аккредитации журналистов, особых правил пользования средствами связи.

Кроме этого, в случае объявления на территории Республики Армения военного положения установить ограничение содержания (контента), распространяемого при помощи телевидения или Интернета, обеспечение показа телевизионных фильмов и передач и распространения информации исключительно военно-патриотического содержания.

Заявление подписали Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа- инициатив, Институт разнообразия сми-Армения, Клуб журналистов <Аспарез>, Центр свободы информации, Клуб общественной журналистики ОО <Журналисты для будущего>, ОО <Журналисты за права человека>, Горисский пресс-клуб, НПО <Фемида>.