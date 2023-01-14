Суббота, 14 Января 2023 11:19

АрмИнфо.Спустя долгих 9 месяцев усилий и труда в Санкт-Петербурге все же состоялось открытие мультимедийной экспозиции <Геноциду - нет!>, посвященную памяти жертв Геноцида армян. Об этом на своем Телеграмм канале сообщили ее организатор - Армянская Региональная Молодёжная Ассоциация Санкт-Петербурга (АРМА).

Выставка пройдет с 13 по 29 января в Музейно-выставочном центре

<Россия - моя история>. Идея и дизайн экспозиции принадлежит

Донскому Союзу Армянской Молодежи (ДСАМ), информационное наполнение

обеспечил Музей-институт Геноцида армян (МИГА).

Как сообщают организаторы выставки, посетители смогут ознакомиться с подробной исторической справкой о событиях конца XIX - начала XX века

- самых тяжелых и значимых периодах в мировой истории. В экспозиции использованы современные аудиовизуальные технологии, инфографика, анимация, сенсорные столы и планшеты - это помогает за короткое время ознакомиться с внушительным объемом уникальной информации.

В рамках проекта будут доступны организованные экскурсии, а также аудиогиды для самостоятельного прослушивания. Пройдут кинопоказы, посвящённые событиям 1915-1922 годов. <Геноцид армян - тяжелое и масштабное событие, о котором важно говорить не только 24 апреля. Преступления против человечества нельзя забывать - такое не должно повториться>, - говорится в сопроводительном информационном сообщении организаторов выставки.