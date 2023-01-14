Суббота, 14 Января 2023 11:19

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве

Премьер отметил высокий привилегированный уровень армяно-французских отношений на всех уровнях государственного и местного самоуправления. По его словам, очень важно для армянской стороны, что Франция реагирует на все возникающие и существующие проблемы в регионе, вокруг Армении, в том числе и в парламенте Франции.

Председатель Национального собрания Франции поблагодарила собеседника за теплый прием и отметила, что для нее большая честь находиться в дружественной Армении.

В ходе беседы был подчеркнут факт очередного нарушения Азербайджаном трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и подчеркнута важность внимания к проблеме международного сообщества и адекватного ответа на него. Состоялся также обмен мнениями вокруг иных процессов, происходящих в регионе.

Коснувшись армяно-французских отношений, собеседники подчеркнули необходимость развития и расширения сотрудничества в различных сферах. В частности, была отмечена важность дальнейшего углубления связей в сферах экономики, туризма, образования, науки и культуры. Было подчеркнуто, что в ближайшее время начнет действовать авиасообщение между Марселем и Ереваном, что будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в сфере туризма. Были также обсуждены вопросы, касающиеся расширения деятельности французского университета в Армении.

По просьбе гостей Пашинян коснулся хода осуществляемых в стране демократических и институциональных реформ и подчеркнул, что богатая повестка реформ является одним из приоритетов правительства Армении. "Ни одно событие или проблема не должны сбивать нас с пути реформ, наша реакция на вызовы должна быть асимметричной>, - отметил премьер­министр.