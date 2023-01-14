Суббота, 14 Января 2023 11:18

АрмИнфо. Защитники прав человека Армении и Арцаха опубликовали внеочередной экстренный доклад о гуманитарных последствиях блокирования Лачинского коридора с обновленными данными по состоянию на 13 января 2023 года.

Как сообщили АрмИнфо в аппарате Омбудсмена Армении, в докладе говорится о реакции международных структур, политических деятелей и СМИ на проблему блокады Лачинского коридора. Отмечены провокационные заявления высокопоставленных азербайджанских чиновников и общественных деятелей относительно этой блокады, сделан акцент на сохраняющихся признаках призыва к этническим чистки со стороны высокопоставленных азербайджанских чиновников.

Доклад изобилует новыми фактами о том, что <экоактивисты>, перекрывшими <дорогу жизни> для арцахцев, имеют прямые связи с правительством Азербайджана.

В разных разделах отчета нарушения прав человека анализировались в соответствии с принципами и нормами международного права, прав человека и гуманитарного права.

Согласно заключению правозащитников, есть жизненная необходимость направить в регион международную миссию по установлению фактов, в том числе для предотвращения самых далеко идущих шагов азербайджанской политики - этнических чисток.

В соответствии с установившейся практикой отчет будет представлен организациям и субъектам, имеющим международный мандат в области прав человека