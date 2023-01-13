Пятница, 13 Января 2023 19:10

АрмИнфо.Сегодня, 13 января 2023 года, Посол Туркменистана М.Аязов принял Директора Института геофизики и инженерной сейсмологии имени А. Назарова Дж.Карапетяна.

Следует отметить, что с 2012 года подписано Соглашение между Правительствами Туркменистана и Республики Армения о научно-техническом сотрудничестве между Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и Институтом геофизики и инженерной сейсмологии имени А.Назарова Национальной академии наук Республики Армения и за время этого целевого сотрудничества состоялись многочисленные встречи, партнёры не раз вместе участвовали в различных международных мероприятиях, обменивались опытом в области сейсмологических исследований. Заинтересованность в партнёрстве учёных двух стран объясняется совпадением целей научных исследований, схожими проблемами и поиском решений задач, стоящих перед сейсмологами в области геофизики, оценки сейсмической опасности, создания карт сейсмической опасности и риска, а также разработки новых методов исследований с использованием современной аппаратуры.

Дж. Карапетян рассказал, что от года к году у специалистов двух партнёрских институтов росла взаимная заинтересованность в углублении и расширении двустороннего научно-технического сотрудничества для решения фундаментальных и прикладных задач. Это желание было реализовано в 2017 году, когда в рамках действующего Соглашения уже был подписан Договор о научно-техническом сотрудничестве между руководимой им Институтом геофизики и инженерной сейсмологии им. А.Назарова Национальной Академии наук Республики Армения и Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана.

В ходе интересной беседы Посол М.Аязов также представил гостью концепцию нового административного центра Ахалской области – города Аркадаг. Ссылаясь на статью Гульджемал Сарыевой «Вклад учёных в возведении города Аркадаг», Посол проинформировал Дж.Карапетяна, что на основе научных исследований и данных, предоставленных Институтом-партнером, проводится сейсмическое микрорайонирование в городе Аркадаг, которое поможет в маркировке зон с различной сейсмической интенсивностью, соответствующих границам таксономических единиц, установленным в соответствии с инженерно-геологическими данными. Гостью был показан также слайд с макетами и инженерными решениями нововозведенного города, которые он смотрел с большим интересом.

В конце встречи Дж.Карапетян сообщил, что разместит информацию о строящемся административном центре Ахалской области – городе Аркадаге на интернет портале Института.