Пятница, 13 Января 2023 16:52

АрмИнфо.Владельцы домов, отчужденных из-за строительства нового квартала на улице Фирдуси в центре Еревана, сегодня с утра не пустили судебных исполнителей, которые должны были обеспечить экспертам по оценке недвижимости доступ в соответствующие территории. Произошла толкотня и силовикам пришлось прибегнуть к лому.

Как отметила одна из жительниц квартала Фирдуси Анаит Пхрикян, они не пускают эксперта, поскольку не верят в его объективность. По ее словам, жители пытались привлечь независимых оценщиков, но последние отказались, отметив, что им пригрозили лишением лицензии, если вмешаются в процесс. Как отметила Пхрикян, в качестве компенсации за жилье, в котором проживали еще ее деды, <инвестор> предлагает <копейки>, в то время как квадратный метр недвижимости в будущей новостройке уже сегодня продается за $3-3,5тыс. Застройщики отказались также предоставить старым жильцам новые квартиры в том же месте.

В беседе с журналистами сотрудник Службы исполнителей судебных приставов подполковник юстиции Вазген Галумян заявил, что их действия законны и, они, согласно исполнительному листу, уполномочены обеспечить доступ эксперта в помещение по адресу пер. Анрапетутяна 8.

Пожилая женщина села у двери дома, перекрыв путь правоохранителям, но ее оттащили, а затем судебные приставы и сотрудники полиции открыли железную дверь с помощью лома.

В 2007 году территория площадью около 5 гектаров в центре города была признана представляющим общественный интерес с целью превращения данной территории в элитный квартал. Автор схемы и плана застройки квартала N33 (территория рынка на улице Фирдуси неподалеку от Площади Республики), где появятся многоэтажные подземные автостоянки, новые улицы, общественные и сервисные объекты, бизнес-центры и гостиницы, Нарек Саркисян (бывший главный архитектор Еревана - ред.), главный архитектор - Ованнес Мутафян. Часть собственных домов на территории ярмарки была снесена, спустя короткое время компания-застройщик <Глендейл хиллз> признала себя банкротом, часть покинувших свои дома граждан фактически до сих пор осталась без крова.

В конце июля 2021 года тогда еще и.о. вице-премьера Армении Тигран Авинян сообщил, что дан старт реализации программы реконструкции 33-го квартала Еревана (Фирдус). Планируется, что в течение двух лет на месте старого района будет построен суперсовременный и комфортный квартал с сохранением национального колорита. Отмечалось, что все прилегающие здания, являющиеся памятниками архитектуры, планируется сохранить. Новые здания будут иметь 5-7 этажей. Подлежащие застройке территории в дальнейшем планируется посредством новых улиц присоединить к <Вернисажу>. Общая площадь подлежащих застройке зданий и строений в рамках проекта, который намечается реализовать за 3-4 года, составит 200 тыс. кв. метров. Стоимость проекта застройки данного квартала оценивается в $300 млн.