Пятница, 13 Января 2023 16:21

АрмИнфо.Не Франция должна решать, какой статус будет иметь Нагорный Карабах в регионе, наша позиция четкая - мы не признали независимость Нагорного Карабаха. Об этом заявила председатель Национального Собрания Франции Яэль Браун-Пиве, отвечая на вопрос французского журналиста в ходе пресс-конференции в Ереване 13 января.

<Это должно быть подтверждено в рамках международного права, со стороны разных народов, и в частности, сторонами конфликта, но не Францией>, - подчеркнула она.

На замечание журналиста <а что гласит международное право, когда 120 тыс. человек находятся в блокаде>, глава Нацсобрания Франции заметила, что международное право говорит, что коридор должен быть открыт и восстановлено свободное передвижение граждан.

Она также добавила, что, невзирая на ситуацию, необходимо продолжить политический диалог. <Не нужно отказываться от диалога, всегда следует пытаться искать мирный путь решения. Франция требует, что закреплено в единогласно принятой резолюции, открытия коридора - жизненно важной дороги. И это, как можно скорее, должно произойти>,- подчеркнула Яэль Браун-Пиве.