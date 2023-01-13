Пятница, 13 Января 2023 16:09

АрмИнфо. Всего 33 года назад организованные группы азербайджанцев, вооруженные топорами, ножами и арматурой, взяли заранее составленные карты, где дома армян были отмечены крестами, и пошли убивать своих соседей, коллег, учителей, врачей... Об этом написала кандидат политических наук, эксперт по геополитике Южного Кавказа Анжела Элибегова.

Эксперт напомнила, что на неделю домашние телефоны армян в интернациональном и многонациональном Баку были отключены, а звонки тех, кто успел связаться со скорой помощью или полицией, игнорировались.

"Нет даже возбужденного уголовного дела, нет наказанных, нет компенсаций. Ни международное сообщество, ни Советский Союз не дали оценки резне армян.

Что изменилось в целях и планах азербайджанцев? Ничего. Те, кто умоляет о мире с лицом жертвенного барашка, знают это и сознательно ведут нас к гибели", - написала Элибегова.

Напомним, что ровно 30 лет назад 13 января 1990-го года в столице Азербайджана начались массовые беспорядки на этнической почве, которые сопровождались массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества. Жертвами погромов стали, по различным данным, от 48 до 90 (согласно некоторым источникам - до трехсот) человек. Согласно докладчику Human Rights Watch Роберту Кушену, "погромы не были полностью стихийными, так как погромщики имели списки армян и их адресов". К началу карабахского конфликта в Баку проживало около 200 тыс. армян при общей численности населения 1,7 млн. человек. В конце февраля 1988 года погром с многочисленными жертвами среди армян произошел в Сумгаите, который стал знаковым событием и поворотным пунктом в обострении карабахского конфликта.

Напомним, что документальный фильм о погромах армян в столице Азербайджана "Геноцид длиною в век. Черный январь Баку" был создан в 2015 году в рамках проекта "Обыкновенный геноцид". Основой для фильма послужили интервью с беженцами из Баку. Фильм о неразрывной связи геноцида армян в начале 20 века в Османской Турции с тем, что произошло с армянами в Азербайджане и Нагорном Карабахе. Рассказы беженцев раскрывают подробности погромов армян в Баку. Фильм можно посмотреть по следующей ссылке: https://youtu.be/82IOf6UEKUc .

Сегодня, на 33-й день бесчеловечной блокады 120 000 армян Нагорного Карабаха (Арцаха) властями Азербайджана, очевидно, что Баку продолжает говорить с армянским народом на языке ненависти и уничтожения.