Пятница, 13 Января 2023 16:08

АрмИнфо.. Сегодня 33-я годовщина массовых убийств армян в Баку. В результате погромов армянского населения Баку в январе 1990 года город был зачищен от армян. Об этом написал госминистр Арцаха Рубен Варданян.

"Проживание армян в Азербайджанской ССР после совершенных в Сумгаите, Гандзаке и Баку зверств, оставшихся безнаказанными, стало невозможным. Примечательно, что многие пережившие бакинские погромы армянские беженцы обосновались в Арцахе.

Сегодня, спустя ровно 33 года мы видим, как власти Азербайджана в XXI веке продолжают преступную осуждаемую Международным сообществом политику этнических чисток и всеми способами пытаются сделать жизнь армян в Арцахе невозможной", отметил Варданян.

При этом он подчеркнул, что непрекращающиеся десятилетиями войны, бесконечные жертвы, а теперь - бесчеловечная блокада Арцаха, как способ развязать в регионе гуманитарную катастрофу.

По его словам, методы могут быть разные, но цель у них одна: заставить армян покинуть свою родину.

"Но мы не стоим перед подобным выбором. Мы не уйдем из своего дома, какой бы сложной ни была ситуация. Это трудное решение. Но в то же, время - это историческая необходимость. Только так мы сможем спасти Арцах от уничтожения и гарантировать будущим поколениям сохранение армянского мира.

Сегодня я отдаю дань памяти и уважения нашим соотечественникам, погибшим в бакинских погромах. Такие трагические страницы истории не должны повторяться.

Еще раз подчеркну: если Азербайджану кажется, что можно достигнуть мира, избавившись от армян - это ложная и крайне опасная идея. Азербайджан должен найти пути установления мира с армянами. Мы всегда были открыты для конструктивного политического диалога. Но мы никогда не откажемся от права на достойную, свободную и безопасную жизнь на своей родине.

Напомним, что ровно 30 лет назад 13 января 1990-го года в столице Азербайджана начались массовые беспорядки на этнической почве, которые сопровождались массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества. Жертвами погромов стали, по различным данным, от 48 до 90 (согласно некоторым источникам - до трехсот) человек. Согласно докладчику Human Rights Watch Роберту Кушену, "погромы не были полностью стихийными, так как погромщики имели списки армян и их адресов". К началу карабахского конфликта в Баку проживало около 200 тыс. армян при общей численности населения 1,7 млн. человек. В конце февраля 1988 года погром с многочисленными жертвами среди армян произошел в Сумгаите, который стал знаковым событием и поворотным пунктом в обострении карабахского конфликта.