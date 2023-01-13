Пятница, 13 Января 2023 15:06

АрмИнфо. Мы думаем, что не исчерпаны возможные пути достижения мира и диалога, поэтому считаем неуместным применять другие механизмы для решения ситуации (проблему гуманитарного кризиса в Арцахе - Ред.).

Об этом отвечая на вопрос журналистов о том, почему Франция не вводит санкции в отношении Азербайджана из-за агрессии в Армении и блокады Арцаха, заявила председатель Национального Собрания Франции Яэль Браун-Пиве в ходе пресс-конференции в Ереване 13 января.

Она подчеркнула, что сегодня для Франции в приоритете мирное урегулирование и восстановление диалога между сторонами. Глава Нацсобрания Франции подчеркнула, что все усилия, в том числе главы французского государства, направлены исключительно на это.

<Мы еще не попробовали все, что можно сделать здесь, поэтому 100% нашей энергии направлено именно на это урегулирование>, - сказала г-жа Браун-Пиве.