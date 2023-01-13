Пятница, 13 Января 2023 15:04

АрмИнфо. Азербайджан осуществляет в Арцахе политику международного терроризма.

Об этом 13 января на заседании комиссии Национального Собрания РА по внешним связям заявил депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> Андраник Теванян, представивший от имени фракции проект заявления НС в связи с периодическим закрытием Азербайджаном Лачинского коридора.

По словам Теваняна, в настоящее время в блокаде оказались 120 тысяч арцахцев, которые стали заложниками Азербайджана, что привело к гуманитарному кризису. Тем самым, отметил докладчик, Баку нарушает ряд международных гуманитарных норм, что не соответствует положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Российские миротворцы, продолжил Теванян, должны предпринять все усилия для разблокирования Арцаха. В свою очередь, Армения должна оказать все необходимое содействие действиям, которые будут направлены на разблокирование Арцаха.

В заявлении отмечается, что действия Баку еще раз показывают, что Арцах не может быть в составе Азербайджана, а Армения должна выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности арцахцев, их права на самоопределение, действуя по принципу <отделение во имя спасения>. <Если Ереван не выполняет эти функции, это означает, что жизнь наших соотечественников в Арцахе может быть поставлена под угрозу, и не только в результате действий Азербайджана, но и позиции властей Армении>, - отметил депутат.

Он добавил, что после 12 декабря, с которого начался отсчет блокады, оппозиция выступила с инициативой организации внеочередного заседания НС, которое, впрочем, было провалено правящим большинством. Истекшие 30 с лишним дней, продолжил оппозиционер, являются свидетельством того, к чему может привести эта политика властей Армении. <Лачинский коридор был закрыт не только в результате преступных действий со стороны Баку, но и в результате соглашений, достигнутых в прошлом году в Праге, где состоялась встреча премьер- министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона, главы Азербайджана Ильхама Алиева и президента Совета ЕС Шарля Мишеля. На этой встрече была достигнута договоренность о том, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Об этом открытым текстом заявил Ильхам Алиев в Астане на саммите СНГ, и каких-либо опровержений данного заявления со стороны Еревана не последовало>, - подчеркнул оппозиционер.

Он заметил, что бездействие властей Армении привело к росту аппетитов властей Азербайджана в отношении практически всей территории Армении.

Депутат также обвинил власти Армении в нагнетании антироссийской истерии. Между тем, по его словам, тяжелая ситуация, в которой оказались Армения и Арцах, стали результатом пораженческой и ошибочной политики Еревана. Оппозиционер подверг резкой критике позицию властей страны за отказ принять у себя учения ОДКБ, что также является свидетельством политики, направленной на ухудшение отношений с Россией.

В представленном им документе отмечается, что НС Армении решительно осуждает блокирование Азербайджаном Лачинского коридора под ложным экологическим предлогом. <Азербайджан нарушает нормы международного гуманитарного права, создает атмосферу страха в Нагорном Карабахе и оказывает психологическое давление на жителей Нагорного Карабаха, имея целью осуществить новый геноцид и спровоцировать войну>, - отмечается в проекте. Авторы документа отмечают, что функционирование Лачинского коридора имеет жизненно важное значение для Нагорного Карабаха, а его блокада чревата катастрофическими последствиями. Выражая поддержку российской миротворческой миссии, фракция <Армения> одновременно призывает Россию предпринять необходимые меры по обеспечению бесперебойной работы коридора и предотвращению провокаций со стороны Азербайджана. Авторы заявления призывают международное сообщество предпринять действенные меры по возобновлению сообщения, осудить воинственные действия Азербайджана и дать адекватную оценку провокациям Баку.

В свою очередь, представитель правящей фракции <Гражданский договор> Гурген Арсенян отметил, что Российская Федерация торпедирует усилия

Армении по укреплению своей безопасности. <Это очевидный факт, и я на конкретных примерах и детально готов это рассказать в частной беседе. Нам же необходимо принимать решения, направленные на обслуживание наших национальных интересов. Данные решения могут быть болезненными, и для некоторых лиц непонятными, но в основе этих решений будут лежать национальные интересы страны. 30 лет мы находимся в блокаде, через которую прошли и знаем ее плюсы и минусы, последствия, мультипликативные эффекты>, - отметил Арсенян. Он добавил, что Баку пытается обсуживать свои национальные интересы, а армянская сторона должна понять, о каких интересах идет речь.

Обращаясь к оппозиции, Арсенян заявил, что своими действиями и заявлениями она ставит Арцах перед очень сложным выбором - умереть

или покинуть родину. Он призвал арцахцев потребовать от своего руководства цели, которые оно преследует.

Отметим, что парламентское большинство отклонило представленный оппозицией проект заявления.