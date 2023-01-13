Пятница, 13 Января 2023 14:46

АрмИнфо.Франция не признает независимость Нагорного Карабаха (Арцаха) в соответствии с международным правом, которому государство подчиняется. Об этом в Ереване, 13 января, в ходе совместной пресс- конференции со спикером Парламента Армении Аленом Симоняном, отвечая на вопросы журналистов, заявила председатель Национального Собрания Франции Яэль Браун-Пиве.

При этом, она напомнила, что Сенат и Национальное Собрание Франции приняли резолюцию, осуждающую агрессию Азербайджана в отношении границ Армении и блокаду Арцаха.

Яэль Браун-Пиве выразила беспокойство в связи с блокадой единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром. В этом контексте она подчеркнула, что продолжительная блокада Арцаха с каждым днем усугубляет гуманитарную ситуацию.

<Крайне важно восстановить дорогу, свободное движение между Арменией и Азербайджаном, электрические и интернет коммуникации. Мы все сделаем, чтобы избежать гуманитарного кризиса>, - заключила г-жа Браун-Пиве.