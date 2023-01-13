Пятница, 13 Января 2023 14:09

АрмИнфо. В числе амбициозных планов телекоммуникационной компании Team Telecom Armenia в ближайшем будущем стать акционерным обществом открытого типа и выйти на публичный рынок. Об этом говорится в видеоматериале, подготовленном компанией по итогам работы в 2022 году.

«Являясь инновационной во всем, Team Telecom Armenia желает стать публичной и более открытой, чтобы любой человек мог стать акционером компании, и чувствовать себя полноценным членом Team-а», - говорится в источнике.

Помимо этого, подводя итоги прошедшего года, компания сообщила, что в 2022 году благодаря усилиям компании Армения по части экспорта объемов трафика интернета стала ведущей в регионе. В частности, на данный момент Team Telecom Armenia экспортирует интернет в 5 стран Ближнего Востока.

Кроме этого, компания сделала более доступным роуминг в 100 странах мира, привлекла финансирование от EBRD (Европейский банк реконструкции и развития), IFC (International Finance Corporation) и Америабанка в общей сложности на $45 млн., часть из коих уже направлена на строительство сети NGN (Next Generation Network) в городах и селах Армении. «В результате cвыше 450 тыс. домашних хозяйств Армении будут обеспечены сверхскоростным интернетом», - отметили в пресс-службе.

Согласно источнику, в прошедшем году Team Telecom Armenia также посодействовала и стала спонсором в проведении ряда образовательных программ и технологических мероприятий, в том числе Starmus VI, Tech Week Gyumri, Koreez, Entrepreneurship World Cup и др.

Более подробная информация представлена в видеоролике: