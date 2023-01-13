Пятница, 13 Января 2023 13:55

АрмИнфо.В конце прошедшего года в столице Болгарии состоялся национальный конкурс красоты, который проходил среди замужних женщин с высшим образованием и имеющих престижную профессию.

Из 300 кандидаток члены жюри отобрали 13 финалисток, которые боролись за титулы Mrs Bulgaria Universe, Mrs Bulgaria Europe, Mrs Bulgaria World, и Mrs Bulgaria International.

В номинации Mrs Bulgaria International победу одержала 33-летняя армянка Манита Вартан из Пловдива. Манита говорит на шести языках - болгарском, армянском, английском, испанском, русском и турецком. Получила высшее образование в Пловдивском университете <Паисий Хилендарски> (бакалавр филологии (болгарский язык) и магистр психологии управления). Манита Вартан замужем, имеет 6-летнюю дочь.