Пятница, 13 Января 2023 13:54

АрмИнфо. Пятый президент Армении Армен Саркисян рассказал о блокаде Нагорного Карабаха Азербайджаном.

Так, в статье "Гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе - хрестоматийный пример этнической чистки" опубликованной авторитетным изданием The Time, Саркисян обращает внимание на тот факт, что в течение последних пяти недель район Нагорного Карабаха, зажатый между Азербайджаном и Арменией, находится в блокаде с азербайджанской стороны.

"Пока большая часть мира праздновала Рождество и Новый год, более 120 000 армян, проживающих в этом регионе - древнейшей постоянно населенной армянской родине, усеянной армянскими церквями, монастырями и памятниками, предшествовавшими распространению христианства в Европе на десятилетия - были отрезаны от мира.

Группа граждан Азербайджана, называющих себя "активистами-экологами", с 12 декабря заблокировала Лачинский коридор, горную дорогу, служащую единственным путем сообщения между Арменией и Нагорным Карабахом. Поток продовольствия и лекарств сократился до минимума, а запасы, необходимые для продолжения нормальной жизни, постепенно полностью исякли. Место, которое когда-то получало 400 тонн продуктов питания и медикаментов ежедневно, теперь едва принимает несколько вагонов в хороший день. Больницы приостановили операции на неопределенный срок. Дети голодают. Существует острая нехватка топлива, так как температура опускается ниже -4 ± C, и семьи сжигают отходы, чтобы отапливать свои дома", - обратил внимание Саркисян.

Напомнив о Геноциде армян в Османской империи в начале XX века, пятый президент РА обратил внимание, что в XXI армяне подвергаются коллективному наказанию с целью изгнания их из собственных домов.

"Нагорный Карабах, исторически армянская территория, известная среди армян как Арцах. Несмотря на свою историю и демографию, он был передан Советскому Азербайджану в 1921 году Иосифом Сталиным, который применил имперский метод разрушения сплоченных национальных и этнических сообществ, чтобы держать под контролем различные группы населения. Народ Арцаха на референдуме в 1988 году, подавляющим большинством голосов проголосовал за отмену искусственной картографии Москвы, отделение от Советского Азербайджана и утверждение своей армянской идентичности", - напомнил Саркисян.

Армянский политик констатировал, что этот дерзкий акт самоопределения привел к новым массовым убийствам армян, желание которых не было выполнено. "После распада СССР Арцах оказался внутри советских границ, унаследованных Азербайджаном. Однако армяне победили Азербайджан в Первой нагорно-карабахской войне, которая продолжалась до 1994 года, когда регион провозгласил свою автономию. Затем, в 2020 году, на пике пандемии COVID-19, Азербайджан начал неожиданное наступление - теперь известное как Вторая нагорно-карабахская война - при открытом участии и помощи Турции.

Азербайджан хотел землю - без живущих там людей. За его достижениями на поле боя последовала безжалостная попытка стереть с лица земли все следы армянской истории. В то время как Армения поддерживает средневековую мечеть в своей столице, имеет прекрасные отношения с исламским миром и приветствует людей всех вероисповеданий, Азербайджан взялся за обезображивание и разрушение армянских церквей на территории, которую он захватил. Сотни армянских военнослужащих до сих пор остаются в азербайджанском плену.

Гуманитарная катастрофа, свидетелями которой мы сейчас являемся, или, точнее, мир отказывается быть свидетелем, - это хрестоматийное инсценировки этнических чисток. Более дюжины неправительственных организаций, в том числе и Genocide Watch (организация, занимающаяся оценкой угрозы геноцида - ред.), выступили с суровым предупреждением о том, что блокада Азербайджана "предназначена для того, чтобы, говоря словами Конвенции о геноциде, преднамеренно создать условия жизни, рассчитанные на то, чтобы положить конец существованию национальной, этнической, расовой или религиозной группе полностью или частично. Все 14 факторов риска злодеяний, выявленных Управлением Генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида, теперь присутствуют".

Единственным спасательным кругом для армян в Арцахе является та узкая дорога, которая связывает их с Арменией.

Волонтеры на родине и в общинах армянской диаспоры делают все возможное, чтобы помочь. Как бывший президент Армении, я решил отдать назначенную мне по закону пенсию на гуманитарные цели в Арцахе. Однако такие усилия не могут быть успешными в одиночку. История - армянская история - учит нас тому, что успех кампаний геноцида всегда зависит от молчания мира. Пришло время международному сообществу высказаться", - написал пятый президент РА.