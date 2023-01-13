Пятница, 13 Января 2023 13:53

АрмИнфо.Пока мы говорим о контактах и свободном передвижении людей, вот уже больше месяца, как весь мир стал свидетелем грубого нарушения этих принципов. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в ходе своего выступления на специальном виртуальном саммите, посвященном проблемам стран глобального Юга, организованном в рамках председательства Индии в G-20.

Армянский дипломат обратил внимание на тот факт, что под ложным экологическим предлогом группа азербайджанских правительственных агентов заблокировала Лачинский коридор - единственную дорогу жизнь, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром.

"Дискредитируя глобальную экологическую повестку и нарушая право на свободное передвижение, Азербайджан держит в заложниках 120 тысяч армян Нагорного Карабаха, в том числе 30 тысяч детей и несколько тысяч инвалидов. Сегодня народ Нагорного Карабаха из-за незаконной азербайджанской блокады переживает гуманитарную катастрофу. Ощущается острая нехватка товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов. Опасность недоедания, особенно детского, значительна. Остаются разлученными сотни семей, оказавшихся по разные стороны азербайджанской блокады", - отметил Мирзоян.

Глава МИД Армении указал на высокую оценку Еревана однозначных призывов со стороны международного сообщества и, в частности, большинства членов СБ ООН в ходе экстренного заседания СБ ООН 20 декабря 2022 г. к прекращению блокады и обеспечению доступ международных организаций в Нагорный Карабах в сложившейся ситуации.

"Тем не менее, продолжающиеся провокации и агрессивные действия Азербайджана показывают, что отсутствие адекватных механизмов подотчетности лишь поощряют Баку ставить под сомнение решимость и готовность международного сообщества действовать. В настоящее время нашим международным партнерам, в том числе членам G-20, необходимо оказать четкое давление на Азербайджан для прекращения бесчеловечной блокады народа Нагорного Карабаха и с целью возвращения за стол переговоров", - отметил Мирзоян.

По его словам, Армения также считает необходимым направление международной миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор для оценки гуманитарной ситуации на местах, а также обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах для соответствующих органов ООН.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже больше месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Добавим также, что это традиционные методы действия Азербайджана, которые в декабре на три дня лишил Арцах газа.